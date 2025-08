Freedom of Mobility Forum: 1 cittadino su 4 non è pronto a modalità di trasporto green

L'ultimo sondaggio condotto da YouGov in collaborazione con il Freedom of Mobility Forum, la piattaforma creata da Stellantis per favorire il dibattito sulla mobilità del futuro e sulle varie sfide che la società dovrà affrontare, ha evidenziato che "1 cittadino su 4 non è pronto a scegliere modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente".

Il sondaggio è stato condotto a gennaio 2024 in cinque Paesi: Brasile, Francia, India, Marocco e Stati Uniti e hanno partecipato 5.095 persone (circa 1.000 per Paese, rappresentativi della popolazione di età superiore a 18 anni).

I RISULTATI DEL SONDAGGIO

Entrando più nel dettaglio dei risultati del sondaggio, si scopre come negli Stati Uniti, il 39% degli intervistati si è detto ancora non pronto a questo cambiamento. Ancora più interessante il fatto che questo dato sale al 51% nelle aree rurali (contro il 31% delle città).

Complessivamente, 3 persone su 4 si stanno dunque preparando ad adottare soluzioni di mobilità più green. Tuttavia, solo il 40% ha già iniziato a cambiare le proprie abitudini in tema di trasporti. Meno del 10% degli intervistati, invece, ha già cambiato in maniera "profonda" le proprie abitudini.

6 cittadini su 10 sono disposti a rinunciare ad una modalità di trasporto “con un solo conducente”. Tuttavia, questa tendenza varia in maniera importante a seconda del Paese preso in esame. La percentuale degli intervistati favorevoli ha superato il 70% in India, Brasile e Marocco. Risultato decisamente inferiore (sotto il 50%) per Francia e Stati Uniti (soprattutto nelle aree rurali).



Dal sondaggio emerge pure che per gli intervistati il cambiamento sia nelle mani di legislatori e cittadini, con le aziende private al seguito. In termini generazionali, 1 cittadino su 4 ritiene che siano i giovani a poter incidere in prima persona. Addirittura, in India, il 40% degli intervistati pensa che i giovani possano guidare il cambiamento. Il ruolo fondamentale dei giovani è stato evidenziato anche da Alexandre Devineau, General Manager di YouGov, che commentando i risultati del sondaggio ha aggiunto: