I Fantastici 4 scendono in pista il 26 e il 27 luglio per la conclusione della stagione di Formula E

In occasione dell’uscita del nuovo film “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, la Formula E ha annunciato la collaborazione con Marvel Studios per celebrare in maniera inedita il gran finale della Stagione 11 del campionato ABB FIA Formula E World Championship. Le gare conclusive della stagione, in programma il 26 e 27 luglio all’ExCeL di Londra, prenderanno ufficialmente il nome di 2025 Marvel Fantastic Four London E-Prix.

Gli eventi in programma per il 2025 Marvel Fantastic Four London E-Prix

Durante il weekend, l’iconicaverrà rinominata. Si tratta di una funzionalità esclusiva della Formula E che consente ai piloti di ottenere un aumento temporaneo della potenza attraversando un tratto di pista appositamente designato, posizionato al di fuori della traiettoria ideale. Questo elemento strategico sarà affiancato da numerosi, presenti sia in pista sia nelle attività collaterali previste nel paddock e nelle aree dedicate al pubblico.

Il programma del fine settimana non si limiterà all’azione in pista. I fan potranno infatti vivere un’intera giornata di intrattenimento, con concerti dal vivo delle popstar Pixie Lott e Rizzle Kicks, simulatori di guida nella Gaming Arena, giochi a tema e installazioni digitali per grandi e piccoli. I biglietti per l’evento sono già disponibili sulla piattaforma Eventim.

Secondo Tiziana Di Gioia, Chief Revenue Officer di Formula E, questa collaborazione rappresenta una nuova era per il motorsport, capace di unire intrattenimento, tecnologia e innovazione. L’obiettivo è creare un’esperienza unica che possa ampliare la portata globale della disciplina, avvicinando nuovi segmenti di pubblico. Holly Frank, vicepresidente di Walt Disney Studios per le partnership, ha invece evidenziato le affinità tra il mondo dei Fantastici Quattro e quello della Formula E, entrambi caratterizzati da una forte propensione all’innovazione, alla velocità e all’azione.

Con questa operazione, Formula E continua a investire nel proporsi come sport del futuro, scegliendo una partnership capace di integrare elementi narrativi e tecnologici in un contesto altamente spettacolare.