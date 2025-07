Tesla Diner, nel 2026 apre un secondo ristorante a Shanghai?

Tesla Diner, il particolarissimo retro-futuristico ristorante con film e ricarica auto, ha appena aperto i battenti a Los Angeles ma si sta già iniziando a parlare di un ulteriore Tesla Diner che dovrebbe sorgere a Shanghai, in Cina. Elon Musk ha effettivamente aperto alla possibilità di replicare quanto fatto a Los Angeles in altre grandi città senza, però, fornire ulteriore precisazioni.

Se il nostro ristorante retrofuturistico avrà successo, e credo che sarà così, Tesla ne installerà uno nelle principali città del mondo, nonché nei punti Supercharger lungo le tratte a lunga percorrenza.

La stampa cinese, però, parla già del Tesla Diner di Shanghai come se fosse cosa fatta. Secondo, infatti, il West China City Daily, il ristorante aprirebbe i battenti intorno al capodanno cinese del 2026, cioè nella seconda parte del mese di febbraio del prossimo anno (nel 2026 il capodanno cinese cade il 17 febbraio).

CI SAREBBE GIÀ LA LOCATION

Ma c’è di più perché secondo il rapporto, Tesla avrebbe riservato per la struttura un terreno di 3.000 metri quadrati accanto alla sua Gigafactory. Che la casa automobilistica possa davvero arrivare a costruire ulteriori Tesla Diner è possibile, sebbene abbia ben altre cose più urgenti da affrontare. La scelta di Shanghai non sarebbe per nulla strana. Qui c’è una delle più importanti fabbriche di Tesla ed il mercato cinese è fondamentale per l’azienda di Elon Musk.



Se davvero ci sono già la location e le tempistiche per questo progetto, presto ne sapremo certamente di più. Tutti i Tesla Diner dovrebbero presentare la medesima struttura e cioè un parcheggio con molteplici punti di ricarica Supercharger e un ristorante. Non dovrebbero nemmeno mancare maxi schermi da cui visionare film. Per il momento la struttura di Los Angeles sta piacendo e sta attirando molti curiosi oltre che i fan della casa automobilistica. Ne vedremo davvero altri? Non rimane che aspettare novità.