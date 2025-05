Gran Premio di Spagna F1: cresce l’attesa (e la curiosità) per il cambio di regolamento

Cresce l’attesa per il prossimo Gran Premio di Spagna, che prenderà il via venerdì con le prove libere, proseguirà sabato alle 16 con le qualifiche e si concluderà domenica alle 15 con la gara. Tante le curiosità e i motivi di interesse per quella che è non solo la nona gara (delle 24 in programma quest’anno), ma anche la prima nella quale entreranno in vigore le modifiche al regolamento per quanto riguarda l’ala anteriore. In casa Ferrari, l’obiettivo sarà dare continuità ai buoni risultati ottenuti a Monaco, in particolare da Leclerc per provare a guadagnare posizioni sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

Cosa cambia (e cosa può cambiare) con il nuovo regolamento

Questa edizione del Campionato Mondiale di Formula 1 probabilmente passerà alla storia anche per l’elevato numero di modifiche introdotte al regolamento. Dopo i discussi cambiamenti introdotti nell’ultimo Gran Premio di Monaco (nel quale sono state previste due soste obbligatorie con la speranza di aumentare lo spettacolo), il Gran Premio di Spagna segnerà l’introduzione di nuovi test di flessibilità per gli elementi dell’ala anteriore.

Dopo essere intervenuti all’inizio della stagione sull’ala posteriore delle monoposto, ora la FIA ha previsto nuovi test su quella anteriore per verificare che le ali non si flettano in modo eccessivo ad alte velocità, evitando così vantaggi aerodinamici. Questo cambiamento potrebbe modificare gli equilibri finora previsti, tanto che diversi analisti si aspettano (o forse sperano) che le Ferrari SF-25 di Leclerc e Hamilton possano trarre vantaggio.



Cosa aspettarsi dal Gran Premio di Spagna

Le modifiche al regolamento mirano a limitare l’che potrebbero alterare l’efficienza aerodinamica delle monoposto. Il nuovo regolamento costringerà i team a modificare i materiali utilizzati e i punti di attacco così da. Al di là delle questioni più tecniche, queste modifiche influenzeranno lo sviluppo delle vetture soprattutto sui circuiti ad alto carico (la forza che spinge le monoposto verso il suolo anche grazie all’azione delle ali), come nel caso del Gran Premio di Spagna.

Se i sorpassi non sono un tratto caratteristico del Gran Premio di Monaco, non lo sono neanche per il circuito di Barcellona-Catalunya. Il circuito alterna curve ad alta, media e bassa velocità, motivo per cui è considerato uno dei più interessanti e completi per provare l’efficienza delle monoposto di Formula 1.

A incidere sulle prestazioni delle monoposto durante la gara ci saranno anche le condizioni meteorologiche (in modo particolare il vento che potrebbe influenzare il bilanciamento delle vetture). Ricordiamo anche che il circuito nel quale si svolge il Gran Premio di Spagna ha subito diverse modifiche negli ultimi anni. Nel 2021, infatti, le curve 10 e 11 sono state rimodellate in un lungo tornante, mentre nel 2023 è stata eliminata la chicane finale, ripristinando i due curvoni veloci che precedono il rettilineo d’arrivo.

Il Gran Premio sarà soprattutto l’occasione per la Ferrari per recuperare posizioni, con Leclerc e Hamilton che si trovano rispettivamente al quinto e sesto posto e attualmente molto distanti dalla vetta della classifica. Al contrario Piastri e Norris (terzo e primo nell’ultimo Gran Premio) proveranno a difendere le loro posizioni, a consolidare ulteriormente il dominio nella classifica costruttori e a riportare un successo su questo circuito, dove la Mercedes non vince da vent’anni.



Infine, una curiosità di “colore”. La Sauber ha annunciato, tramite post ufficiale sul proprio account X, una particolare livrea per le monoposto di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Dopo quella realizzata per il GP di Miami, anche a Barcellona la scuderia svizzera scenderà in pista con una livrea speciale.

Per seguire il Gran Premio di Spagna in diretta bisognerà collegarsi a Sky Sport F1 (canale 207) o seguirlo in streaming su NOW. In alternativa su TV8 verranno trasmesse in differita le qualifiche (sabato 31 maggio alle 19:00) e la gara (domenica 1 giugno alle 18:30).



