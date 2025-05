Audi S5 Avant by ABT: potenza e precisione in chiave sportiva

Audi S5 Avant torna a far parlare di sé grazie a un aggiornamento tecnico ed estetico firmato ABT, realtà tedesca specializzata in elaborazioni per i modelli del gruppo Volkswagen. Il risultato è una versione che alza ulteriormente l’asticella in termini di performance, presenza su strada e assetto, senza rinunciare all’identità del modello originale.

STESSO CUORE

Il punto di partenza è il già noto motore 3.0 V6 TFSI, che nella configurazione di serie sviluppa 367 CV (270 kW). Una potenza più che adeguata per un’auto che unisce vocazione sportiva e praticità d’uso quotidiano. Tuttavia, gli interventi di ABT vanno oltre l’ordinario: attraverso un’ottimizzazione della centralina e un affinamento meccanico, la potenza massima sale fino a 440 CV (324 kW), accompagnata da una coppia di 600 Nm.

NUOVO PIGLIO ESTETICO

Il frontale è arricchito da un nuovo labbro inferiore che ne enfatizza la larghezza, mentre le prese d’aria maggiorate e un inedito spoiler posteriore migliorano il carico aerodinamico e comunicano con decisione la vocazione sportiva del modello. Completano il quadro i terminali di scarico a doppia coppia ABT in acciaio inox con finitura nera opaca e diametro di 102 mm, una scelta che contribuisce non solo alla resa estetica, ma anche a una sonorità più coinvolgente.



NON SOLO SPORTIVA

Dal punto di vista dinamico, l’assetto è stato rivisto con l’introduzione di nuove molle ABT che abbassano la vettura fino a 25 millimetri. L’intervento non si limita all’aspetto visivo, ma migliora anche la tenuta di strada e la precisione in curva, mantenendo al tempo stesso un livello di comfort adeguato all’uso quotidiano. L’interazione tra l’assetto rivisto e i cerchi ABT Prime da 20 pollici, montati con pneumatici 245/35-R20, garantisce un’ottima trasmissione della potenza sull’asfalto, rendendo la guida più diretta e reattiva.



E DENTRO?

L’abitacolo conserva l’eleganza tipica di Audi, ma introduce dettagli specifici firmati ABT, come i battitacco illuminati, il tappo personalizzato dell’interruttore start-stop e tappetini con logo. Elementi discreti, ma capaci di sottolineare la personalizzazione senza eccessi. Il pacchetto completo è proposto al prezzo di 14.900 euro, IVA inclusa, a cui vanno aggiunti i costi per l’installazione e l’omologazione TÜV.



