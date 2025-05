BMW aggiorna la gamma 2025: più autonomia, più comfort, più personalizzazione

La parola d’ordine dell’estate 2025 in casa BMW? Innovazione. La casa di Monaco si prepara infatti a introdurre una serie di aggiornamenti che non riguardano solo la tecnologia, ma toccano ogni aspetto dell’esperienza a bordo dell’auto. Dalla guida elettrica sempre più efficiente, alla digitalizzazione che semplifica la vita quotidiana, fino a nuove dotazioni. A cambiare sono anche i dettagli più piccoli: nuove vernici, interni rivisitati, strumenti digitali ancora più intuitivi. E poi c’è la sicurezza di una garanzia estesa sulle batterie, che rende la mobilità elettrica ancora più affidabile.

BMW i4: più autonomia, più potenza, meno consumi

L’elettrificazione BMW entra in una nuova fase con l’arrivo delle versioni aggiornate della i4. A partire da luglio, i modelli eDrive35 ed eDrive40 integreranno semiconduttori al carburo di silicio (SiC) nella loro elettronica di potenza. Il risultato? Fino al 4,5% in meno di consumo energetico e un’autonomia maggiore fino a 22 km. Per la eDrive35 si parla di 428 km, mentre per la eDrive40 si arriverà a 510 km. Ma la vera bomba è la nuova BMW i4 M60 xDrive, una belva da 601 CV (442 kW), capace di brucia lo 0-100 in appena 3,7 secondi. È l’elettrica più potente mai proposta nella gamma i4 e promette prestazioni da sportiva pura, con un autonomia dichiarata di 433 km nel ciclo Wltp.

Arriva la nuova BMW Digital Key

Meglio ancora: niente chiavi proprio. Dal 2025, lasarà disponibile su una lunga lista di modelli, con un processo di configurazione completamente ripensato. Grazie alla, sarà sufficiente avvicinare la scheda al proprio smartphone o scansionare un QR code per completare l’attivazione tramite

Da quel momento in poi, il telefono diventa chiave a tutti gli effetti, con la possibilità di condividerla fino a 18 dispositivi diversi, gestire i permessi e persino limitare velocità e accelerazione, una funzione perfetta per i neopatentati. Per le situazioni d’emergenza (come un passaggio in officina), la nuova Service Card può essere attivata temporaneamente come chiave fisica.

BMW coccola anche chi sceglie compatte sportive. Da luglio 2025, Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé avranno di serie i sedili anteriori riscaldabili e l’antifurto. I modelli M135 xDrive e M235 xDrive Gran Coupé potranno vantare l’M Technology Package II, con nuove cinture di sicurezza nei colori M.

Nuovi colori e rivestimenti per X1, X2 e Serie 2 Active Tourer

Serie 7, i7, iX e X3: più comfort, più classe

L’estate porta nuovi look.ravvivano la Serie 2 Active Tourer , mentre lasi colora di Dune Grey. Lasi distingue con Frozen Portimao Blue metallizzato, tipico della gamma Individual. Dentro, spazio ai nuovi rivestimenti Veganza traforato: Castanea, Smoke White e Atlas Grey/Smoke White per. La X1 si potrà avere con Castanea e Smoke White, mentre la nuova Econeer Bicolour Blue sarà disponibile solo con sedili sportivi anteriori. Debutta anche l’elegante finitura interna

Il lusso della BMW Serie 7 e della i7 si arricchisce con vetri laminati di sicurezza con stampa a contrasto di serie. Per la prima volta saranno disponibili vetri comfort, vetri oscurati e il pacchetto Heat Comfort come optional distinti. La X3 aggiunge le nuove battitacco M, ordinabili con i pacchetti M Sport e M50 xDrive, mentre la iX si fa notare con l’inedito Frozen Pure Grey metallizzato.

X5 M e X6 M Competition: c’è l’Ultimate Package

copertura motore e specchietti in carbonio M,

tetto panoramico Sky Lounge,

ventilazione attiva e massaggio sedili anteriori,

impianto audio Bowers & Wilkins Diamond,

Comfort Package, e il M Driver’s Package con velocità massima aumentata a 290 km/h.

Per chi vuole tutto e anche di più, arriva l’Ultimate Package sui modelli X5 M e X6 M Competition . Il pacchetto comprende:

Nel caso della X6 M, si aggiunge anche lo spoiler posteriore M in carbonio, esclusivo.

BMW iDrive e assistente vocale, più smart, più umano

Ilcontinua ad evolversi. L’assistente personale intelligente potrà ora rispondere in turco, greco e ungherese. In molti Paesi, sarà possibile collegare l’accountper ascoltare musica e gestire comandi vocali direttamente con “”. Una seconda voce per l’assistente sarà disponibile, insieme a miglioramenti nella comprensione e nella velocità di risposta. La funzione, dove disponibile, consentirà invece di utilizzare. Ma solo a veicolo fermo. In movimento, il video sarà automaticamente disattivato, così il guidatore potrà concentrarsi sulla strada.