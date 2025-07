Dott, a Roma corse gratuite per gli abbonati ATAC sui monopattini e biciclette in sharing

La Città di Roma vuole favorire l’utilizzo dei mezzi in sharing in combinazione con il trasporto pubblico per rendere più agevole la mobilità cittadina. Dott, uno dei più importanti operatori europei che si occupano di micromobilità, ha deciso di aderire all’appello di Roma Capitale offrendo corse gratuite per gli abbonati ATAC sui monopattini e biciclette in sharing. Infatti, tutti gli abbonati mensili ATAC Metrebus – Zona A potranno richiedere un voucher del valore complessivo di 40 euro, da utilizzare su tutta la flotta romana di monopattini e biciclette elettriche Dott.

COME FUNZIONA?

Entrando più nel dettaglio dell’iniziativa di Dott, ogni abbonato Metrebus mensile può ora richiedere un voucher da 40 euro, utilizzabile sulla tariffa standard al minuto del servizio. Da sottolineare che di questa cifra, 35 euro sono coperti dal progetto pubblico, mentre 5 euro sono offerti direttamente da Dott. Infatti, il progetto della Città di Roma di favorire l’utilizzo dei mezzi in sharing è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dell’accordo tra Regione Lazio e Roma Capitale. In questo specifico caso, però, Dott ha deciso di partecipare con un investimento diretto aggiuntivo, un modo di dimostrare ulteriormente il suo impegno verso la Capitale.



Come fare per ottenere il voucher? Basterà accedere ad una pagina dedicata del sito Dott, compilare il modulo con i dati personali e dell’abbonamento Metrebus e inserire il codice ricevuto via email nell’app Dott, nella sezione “Promozioni”. Il voucher è valido per 30 giorni dal momento dell’attivazione e potrà essere richiesto ogni mese, fino a esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Andrea Giaretta, Vicepresidente di Dott, ha così commentato questa nuova iniziativa:

La combinazione tra trasporto pubblico e mezzi in sharing è la chiave per ridurre traffico e inquinamento, rendendo gli spostamenti sempre più integrati tra loro. Già il 60% dei nostri utenti a Roma è abbonato al TPL, e il 75% delle corse avviene in combinazione con bus e metro. Con questa iniziativa, dunque, ci aspettiamo di avvicinare ancora più persone alla mobilità condivisa: siamo ormai vicini al traguardo del milione di utenti a Roma, una cifra che equivale a circa un terzo della popolazione residente. Questo risultato, che comprende anche chi utilizza il servizio in modo occasionale o durante una visita in città, dimostra il valore del nostro approccio: accessibile, multimodale e realmente sostenibile.

LA RETE DOTT A ROMA

L’operatore gestisce nella Capitale una flotta composta da 4.500 monopattini e 2.500 biciclette elettriche. Grazie a un’unica app, gli utenti possono passare facilmente da un veicolo all’altro, rendendo l’esperienza di mobilità davvero fluida e multimodale. Dal lancio del servizio nel 2020 ad oggi, quasi un milione di persone ha già scelto Dott a Roma percorrendo quasi 25 milioni di chilometri green che, se realizzati con mezzi privati, avrebbero generato quasi 3.000 tonnellate di CO2 in più.