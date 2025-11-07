Cerca

Dì addio al cric manuale: l’alternativa elettrica che solleva l’auto in due minuti

Perché faticare quando esiste un’alternativa comoda e sicura?

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 7 nov 2025

Chi si è trovato almeno una volta a dover cambiare una ruota sul ciglio della strada, magari in condizioni meteo sfavorevoli o di notte, sa bene quanto possa essere complicato usare il cric manuale tradizionale, quello inserito nel vano della ruota di scorta per intenderci. Servono forza, pazienza e una certa manualità, soprattutto nelle prime operazioni di sollevamento.

La buona notizia è che esistono valide alternative. Soluzioni molto più comode, rapide e sicure che rendono anche questa operazione semplice e accessibile a chiunque. È il caso del martinetto idraulico elettrico a carrello VEVOR, un dispositivo pensato per chi cerca uno strumento efficace, potente e facile da usare anche in situazioni di emergenza. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 80€.

Un solo attrezzo per sollevare l’auto e gonfiare le gomme

Capace di sollevare veicoli fino a 5 tonnellate, questo cric è progettato per sollevare un’ampia gamma di mezzi, dalle auto alle SUV, fino a piccoli furgoni. Il suo intervallo di sollevamento va da 155 a 450 millimetri, rendendolo adatto sia per interventi standard che per lavori di manutenzione da fare in garage. Uno strumento particolarmente utile anche per coloro che non dispongono di un ponte da officina.

VEVOR Martinetto idraulico elettrico a carrello, 5 Tonnellate CC 12V 180W 15A Pressione 10bar Martinetto elettrico cilindro idraulico 155-450 mm Kit di Attrezzi per Martinetto Idraulico Sollevatore

Tra gli aspetti interessanti di questo dispositivo c’è sia la velocità che l’utilità. Bastano circa due minuti per raggiungere l’altezza massima, con il sollevamento che si interrompe automaticamente una volta raggiunto il limite, così da avere la massima sicurezza. Inoltre questo dispositivo integra anche una pompa di gonfiaggio per pneumatici, utile in caso di forature o perdita di pressione. Tutti gli accessori necessari sono contenuti in una cassetta integrata su entrambi i lati dello strumento, per avere sempre tutto a portata di mano.

Il dispositivo è alimentabile tramite l’accendisigari a 12V o direttamente dalla batteria dell’auto, grazie a un cavo lungo 4 metri che consente di raggiungere facilmente tutte e quattro le ruote. Il sistema è certificato TÜV e UL, mentre la struttura a testa incrociata garantisce una stabilità superiore durante il sollevamento. Da segnalare anche la presenza di una luce LED integrata, pensata per facilitare l’uso notturno o in condizioni di scarsa visibilità.

Compatto, solido e pronto all’uso, questo martinetto elettrico rappresenta una soluzione professionale per chi vuole gestire in autonomia piccoli interventi di emergenza. Può essere riposto comodamente nel bagagliaio ed è un’ottima aggiunta a qualsiasi kit da viaggio, soprattutto in vista della stagione invernale. L’offerta di oggi rende il suo acquisto ancora più conveniente e un’opportunità interessante per un regalo.

