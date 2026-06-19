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Le colonnine di ricarica mostrano i risultati delle partite dei mondiali FIFA 2026

Originale iniziativa dell’operatore Electra in concomitanza con la FIFA World Cup 2026: i punteggi delle partite in tempo reale vengono mostrati nelle stazioni di ricarica.

Le colonnine di ricarica mostrano i risultati delle partite dei mondiali FIFA 2026
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 19 giu 2026
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Electra, operatore europeo di ricarica rapida per veicoli elettrici, ha lanciato un’innovativa iniziativa in occasione dei mondiali di calcio FIFA 2026. Le pensiline delle stazioni di ricarica, dotate del sistema di architettura connessa chiamato “Electraline”, mostrano i punteggi delle partite in tempo reale.

L’idea, illustrata dal co-fondatore dell’azienda Julien Belliato, è quella di offrire agli automobilisti la possibilità di seguire la Coppa del Mondo durante l’attesa della ricarica. Oltre alle informazioni calcistiche, questi pannelli, che tra l’altro hanno un consumo energetico molto ridotto, mostrano lo stato di occupazione della stazione, i kW disponibili e la percentuale di batteria già ricaricata del veicolo collegato. Presso le colonnine c’è perfino dell’intrattenimento, con la possibilità di passare il tempo con semplici giochi online.

Electra è una realtà di origine francese che oggi gestisce oltre 4.000 punti di ricarica ultra-veloce distribuiti in dieci Paesi europei, Italia compresa. Nel nostro Paese l’operatore sta sviluppando una rete di ricarica ultrafast con 17 stazioni in realizzazione a Milano entro il 2026.

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