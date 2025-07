In Cina, la ricarica è sempre più da record: 100 km di autonomia al minuto

La Cina sta correndo sempre più veloce sulle auto elettriche. I progressi non riguardano solamente le vetture ma l’intero ecosistema. Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse case automobilistiche annunciare l’introduzione di nuove colonnine megawatt in grado, potenzialmente, di ricaricare le vetture a batteria in tempi ridottissimi, sempre che, ovviamente, le batterie supportino potenze così elevate. Non si tratta di progetti futuristici perché queste stazioni di ricarica sono già una realtà e c’è chi, come BYD, ha già iniziarlo ad installarle. Insomma, in poco tempo potremo dire definitivamente addio all’ansia da ricarica. Nemmeno il tempo di un caffè e l’auto elettrica avrà fatto il pieno di energia. Questa è sostanzialmente la promessa di Orange Charging, società cinese affiliata del gigante del ride-sharing Didi che ha presentato una nuova colonnina di ricarica megawatt che permette di far recuperare 100 km di autonomia (CLTC) in appena un minuto.

RICARICA LAMPO

La nuova stazione di ricarica è in grado di arrivare ad erogare ben 1.600 kW ed è dotata di un cavo raffreddato a liquido viste le elevatissime potenze in gioco. Questa colonnina è dotata del sistema “Orange Charging Unicorn OS" che consente una distribuzione flessibile dell’energia tra i diversi punti di ricarica. Attualmente, la piattaforma Orange Charging vanta oltre 46.000 stazioni di ricarica, di cui il 47% offre una potenza di ricarica di 180 kW o superiore.



LA CINA CORRE SULLE RICARICHE

Insomma, un’infrastruttura di ultima generazione e già pronta per il futuro quando su strada arriveranno sempre più vetture elettriche dotate di batterie in grado di supportare potenze di ricarica così elevate. Andando di questo passo, vista l’evoluzione delle batterie e dell’infrastruttura, non sono poi così lontani i tempi in cui un rifornimento di energia richiederà più o meno il tempo di un pieno di carburante.

Questa nuova colonnina è solo l’ultimo esempio di come in Cina si stia accelerando anche sul fronte dell’infrastruttura di ricarica. Come accennato all’inizio, BYD ha presentato da poco un’infrastruttura in grado di offrire potenze fino a 1.000 kW. Zeekr è riuscita ad andare oltre, offrendo 1.200 kW. Huawei fa ancora meglio, con ben 1.500 kW. E in Europa? Siamo indietro anche su questo fronte, sebbene proprio in Italia ci sia Alpitronic che da poco ha presentato la sua stazione di ricarica megawatt.



