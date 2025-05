Citroen, con Elettrico Sociale spinge sulle auto elettriche. e-C3 con offerta 50 & 50

Citroen vuole spingere le vendite delle sue auto elettriche e per questo, con l’arrivo sul mercato italiano della nuova Citroen C5 Aircross, continua a voler proporre formule accessibili a tutti all’interno della sua gamma, a partire dalla piccola Citroen Ami. E presto potrebbero arrivare anche i nuovi incentivi preannunciati dal Governo. Entriamo nei dettagli e facciamo alcuni esempi delle offerte della casa automobilistica per le sue auto elettriche.

Prezzo Listino (Wallbox del valore di 499 euro, IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 26.790 euro. Prezzo Promo 26.790 euro. Anticipo 13.395 euro – Importo Totale del Credito 13.395 euro. Importo Totale Dovuto 13.428,49 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 0 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 0 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 33,49 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 24 rate come segue: n° 23 rate da 0 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 12.987,5 euro incluse spese di incasso mensili di 0 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 0,13%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.