Dalla Cina arriva il motore che trasforma le elettriche in ibride

Il car market si espandendo in più direzioni, offrendo delle tecnologie inimmaginabili sino a pochi decenni fa. I più importanti ingegneri al mondo si stanno scervellando per trovare la soluzione tecnologica definitiva per possa garantire efficienza e piacere di guida a bordo di auto elettrificate. Trovare questo equilibrio non sarà facile, ma in Cina forse hanno elaborato una ricetta alternativa che trasforma le piattaforme full electric in ibride.

Si chiama Horse Powertrain X-Range C15 e rappresenta la tecnologia che cambia la prospettiva sul green. La Horse Powertrain ha svelato al Salone di Pechino il nuovo X-Range C15 Direct Drive. Si tratta di un powertrain ibrido completo, nato per trasformare le piattaforme delle auto elettriche in REEV con Extended Range oppure in mild hybrid e ibride plug-in.

Partnership strategiche

La joint venture nasce per la produzione di sistemi di propulsione 2.0, inclusi motori a combustione interna e sistemi ibridi all’avanguardia. Nata nel maggio 2024 è divisa in parti uguali tra Renault e Geely. L’azienda vanta due filiali principali, tra cui Aurobay, un’ex società di motori di proprietà del colosso di Hangzhou che opera in Svezia e Cina con 9.000 dipendenti, e Horse, un’ex divisione di propulsori di Renault con 9.000 lavoratori.

Le due società hanno stretto un accordo vincolante per la creazione della venture holding, con le attività di Renault inizialmente con sede a Madrid e quelle di Geely a Hangzhou. Il 3 dicembre 2024, Aramco ha acquisito il 10% di Horse Powertrain. La società araba, punto di riferimento mondiale nel settore energetico e chimico, si è inserita con un rappresentante nel consiglio di amministrazione perché i progetti che stanno prendendo forma sono di altissimo spessore.

Il futuro è qui

Horse Powertrain X-Range C15 può essere equipaggiato su veicoli di segmento B e C in versione aspirata, e modelli di segmento D e commerciali nella variante turbocompressa. C’è la possibilità di sostituire un motore elettrico sull’asse posteriore senza rivoluzionare la piattaforma, permettendo così di ampliare notevolmente le opzioni, così come già era stato annunciato all’IAA 2025 con il Future Hybrid System.

Il powertrain X-Range C15 vanta un motore benzina 4 cilindri 1,5 litri in versione aspirata da 95 CV e turbo da 163 CV, la trasmissione, due motori elettrici e l’elettronica di controllo. Come funziona? Uno dei motori elettrici diventa generatore in serie e in parallelo, mentre l’altro integrato nella trasmissione, garantisce trazione alla vettura in modo indipendente o in sinergia con il motore termico. Il propulsore innovativo è concepito anche per essere collegato a un altro motore elettrico sull’asse anteriore per garantire in aggiunta l’alternativa della trazione integrale.