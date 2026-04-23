Sulle autostrade A24 e A25 arrivano 20 nuove colonnine di ricarica fast e ultra-fast

Buone notizie per i possessori di auto elettriche. Nonostante le incertezze per la prossima stagione legate alla crisi internazionale che tra caro carburante e possibili misure di razionamento energetico, potrebbe condizionarla negativamente, arriva la notizia del potenziamento delle colonnine di ricarica sulle autostrade.

La rete di ricarica per auto elettriche sulle autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara si rafforza con 20 nuovi punti di ricarica fast e ultra-fast, frutto della collaborazione tra Renexia Recharge (società del Gruppo Toto specializzata in mobilità sostenibile) e Atlante, operatore europeo del gruppo NHOA attivo con oltre 1.000 stazioni tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Dove sono le nuove colonnine di ricarica

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Le installazioni riguardano tre aree di servizio sull’A24. In uscita da Roma si trova Civita Sud, appena superato il confine tra Lazio e Abruzzo (km 48,200). Per chi percorre l’autostrada in direzione opposta sono disponibili Civita Nord (km 48,200) e Valle Aterno Ovest (km 99,050), in prossimità della principale uscita per L’Aquila. Nei prossimi mesi sono previsti altri 8 punti nell’area di servizio Montevelino Nord sulla A25, che porteranno il totale a 28 su questa tratta.

In questa prima fase le stazioni erogano fino a 100 kW in modalità fast. Con l’entrata in funzione di EnergyArk (il sistema di accumulo proprietario sviluppato dalla capogruppo TCC Group Holdings) la potenza salirà fino a 360 kW per connettore. Tutte le stazioni sono alimentate al 100% da energia rinnovabile e dotate di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia in loco, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sulla rete elettrica nazionale. Le infrastrutture sono compatibili anche con furgoni elettrici.

“Prosegue l’impegno di Renexia Recharge nel potenziare la rete di ricarica su un’infrastruttura viaria vitale per il sistema Paese, per la Capitale e per l’intero Abruzzo”, ha dichiarato Riccardo Totò, direttore generale di Renexia. “Con le nuove stazioni di Civita Sud e Valle Aterno Ovest rafforziamo una collaborazione che unisce due eccellenze industriali accomunate dalla stessa visione: mettere gli EV driver al centro e contribuire concretamente all’evoluzione della mobilità elettrica in Italia”, ha aggiunto Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia e Svizzera.

Con le nuove installazioni sulle A24 e A25, Atlante porta a 17 le stazioni operative o in costruzione sulla rete autostradale italiana, già presente su A1, A13, A14, A23, A26 e A27 oltre alle tangenziali di Milano.