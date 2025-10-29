Catene da neve universali per auto: il kit completo per affrontare l’inverno in sicurezza

Il 15 novembre si avvicina e con esso, fino al prossimo 15 aprile 2026, l’obbligo di prevedere per la propria auto dell’adeguata dotazione invernale. La dotazione invernale non riguarda necessariamente la sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali o 4 stagioni. Per chi è indeciso e, soprattutto, sa che non utilizzerà l’automobile per andare su strade soggette a neve e ghiaccio, può mettersi in regola (e soprattutto stare al sicuro), avendo sempre pronte nel bagagliaio le tradizionali catene da neve. Ma non un modello qualsiasi, ma il set di catene da neve universali Airminti, oggi in offerta a meno di 50€.

La soluzione più semplice ed efficiente

Le catene da neve universali Airminti sono progettate per offrire un mix perfetto di versatilità, semplicità e resistenza. Grazie alla struttura regolabile, sono compatibili con una vasta gamma di pneumatici da 165 a 265 mm e quindi adatte non solo alle city car, ma anche a SUV, crossover e veicoli commerciali leggeri. Il kit include sei pezzi, sufficienti per equipaggiare le due ruote motrici nei veicoli a trazione anteriore o posteriore.

Queste catene sono realizzate in TPU rinforzato, un materiale flessibile e resistente che mantiene la sua elasticità anche a temperature fino a -45 °C. Le fibbie in metallo garantiscono una tenuta stabile senza rischio di slittamenti, mentre la struttura modulare rende l’installazione rapida, senza l’uso di attrezzi e semplice anche per chi non è pratico nel montarle e ha paura di sbagliare. Basta infatti posizionare la catena sulla parte esterna del pneumatico, far passare la cinghia attraverso il cerchio e fissarla con la fibbia in metallo. Si stringe a mano, senza bisogno di attrezzi, in pochi minuti. Il sistema è intuitivo e permette il montaggio anche con i guanti, ideale in condizioni fredde o di scarsa visibilità.

Tra i vantaggi di questo modello c’è anche la presenza all’interno del kit di guanti antiscivolo (ideali per montare le catene senza gelarsi o farsi del male), la pala da neve, la chiave di installazione e il manuale illustrato.

Invece di sostenere una spesa più impegnativa sostituendo i pneumatici della propria auto, avere nel bagagliaio un set di catene universali è la soluzione più comoda, veloce e conveniente. In caso di controlli si è in regola e se ci si dovesse ritrovare su una strada ghiacciata il loro montaggio è estremamente semplice. Un acquisto da non rimandare in vista dell’arrivo dell’inverno.