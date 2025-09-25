BYD accelera in Unione Europea: crescita a 3 cifre ad agosto e supera Tesla

BYD continua a correre forte in Unione Europea e lo dimostrato in numeri di mercato comunicati oggi da ACEA relativi al mese di agosto 2025. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il progresso è decisamente importante. Inoltre, nello scorso mese, la casa automobilistica cinese ha superato nuovamente Tesla nel totale di vendite sempre nel mercato UE. I numeri di agosto hanno messo in evidenza anche un ulteriore dato interessante. Stellantis è tornata a crescere, anche se di poco (+3,4%), per la prima volta in oltre un anno.

I NUMERI

Ad agosto, in Unione Europea, BYD ha immatricolato 9.130 unità contro le 3.030 unità del 2024. Si tratta quindi di un incremento del 201,3%. E Tesla? Lo scorso mese, in UE ha immatricolato 8.220 auto con una flessione del 36,6%. Guardando, invece, al periodo gennaio-agosto, la casa automobilistica cinese ha registrato 67.632 vetture con un progresso del 244%. Nel computo totale dell’anno, Tesla è ancora in vantaggio con 85.673 auto ma si tratta comunque di una flessione del 42,9%. Insomma, BYD cresce a ritmi molto alti, mentre l’azienda di Elon Musk continua a faticare.

E volendo includere anche Regno Unito e i Paesi EFTA, Tesla recupera e sta davanti a BYD anche nel mese di agosto. Tuttavia, la Casa cinese mostra sempre tassi di crescita a 3 cifre, mentre Tesla mette ancora in evidenza un calo importante.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Non è solo BYD l’unica casa automobilistica cinese che sta crescendo, anche le altre mostrano progressi importanti. L’industria automobilistica europea è quindi sempre di più messa sotto pressione dato che si trova ad affrontare diverse sfide tra i dazi americani, l’elettrificazione e la concorrenza cinese che mese dopo mese si fa sempre più forte. In Italia, ricordiamo, la Plug-in più venduta in assoluto è un modello proprio di BYD.

