La Bovensiepen Zagato presentata al FuoriConcorso di Villa d'Este

Il FuoriConcorso di Villa d’Este 2025 segna il ritorno alla ribalta del marchio Bovensiepen, un nome non certo inedito nel panorama automobilistico in quanto l’azienda tedesca è stata fondata nel 1961, che si presenta all’evento sul lago di Como con un modello d’eccellenza tecnica e stilistica firmato Zagato. La novità è la Bovenspien Zagato, una vettura GT elegante e dalla forte personalità che unisce l’ingegneria bavarese con lo stile italiano, come sottolineato da Andreas Bovensiepen, CEO di Bovensiepen Automobiles:

Il nostro obiettivo è costruire automobili per intenditori e appassionati che apprezzano la perfetta e armonica fusione tra design e tecnologia. La nuova Bovensiepen Zagato è infatti molto più di una sintesi tra design e tecnologia: è l’espressione tangibile della collaborazione tra “Engineering made in Bavaria” e “Design made in Milan”.

STILE ITALIANO FIRMATO ZAGATO

La nuova Gran Turismo italo-tedesca disegnata da Zagato presenta proporzioni eleganti, un cofano allungato e il tetto “Double Bubble". Ci sono poi numerosi elementi di pregio che regalano tanta eleganza e classe al suo aspetto esterno, come la griglia frontale in acciaio inox, le prese d’aria scolpite, i finestrini completamente retrattili privi di cornice e lo spoiler posteriore integrato.



L’arte della carrozzeria è nata a Milano oltre 500 anni fa. Atelier Zagato opera da 106 anni in collaborazione con i più prestigiosi marchi automobilistici. È emozionante portare avanti la tradizione di disegnare il primo modello per un marchio di nuova costituzione. Questo progetto con la famiglia Bovensiepen è speciale, perché prosegue l’eredità di fondere il DNA di Zagato con quello di un nuovo e ispirante brand, a partire dalla sua prima creazione.

UNA GRAN TURISMO ARTIGIANALE

Uno stile unico e personale così descritto da, presidente dell’azienda milanese:

Ogni esemplare della Bovensiepen Zagato è costruito interamente a mano e richiede più di 250 ore di lavoro, che consiste nell’assemblaggio di oltre 400 componenti. La vettura è infatti il frutto del sapiente e certosino contributo di artigiani esperti che hanno il compito di rendere unica ciascuna vettura.



Come spesso accade quando si parla di modelli unici dal fascino senza tempo, tra i pochi dettagli resi noti di questa Bovensiepen Zagato non c’è il prezzo, mentre si sa per certo che, quindi tra circa un anno.