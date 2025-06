BMW XM si aggiorna: nuove opzioni per il maxi SUV ibrido Plug-in

BMW XM è il maxi SUV della Casa tedesca che di recente è stato aggiornato con nuove dotazioni per la versione top di gamma “Label". Inoltre, adesso le varianti a disposizione scendono tra 3 a 2. Entriamo più nei dettagli e vediamo le novità.

DUE MOTORIZZAZIONI

NUOVE OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Al vertice della gamma troviamo la, ora l’unico modello equipaggiato con motore V8 ibrido Plug-in . Dunque, sotto al cofano troviamo un sistema M HYBRID composto da un motore V8 con una potenza massima di 430 kW/585 CV e da un motore elettrico integrato nella trasmissione M Steptronic a otto marce, capace di erogare fino a 145 kW/197 CV. Complessivamente, a disposizione ci sono. Parlano delle prestazioni,servono appena, mentre la velocità massima è dilimitati elettronicamente. Tuttavia, scegliendo il pacchetto opzionale M Driver’s Package, la velocità massima sale a 290 km/h. In elettrico è possibile percorrere(batteria da 29,5 kWh).A listino rimane anche ladotata di un motore 6 cilindri abbinato ad un’unità elettrica. Potenza di sistema di, da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e velocità massima limitata a 250 km/h. In elettrico si potranno percorrere 80-85 km con la batteria carica (29,5 kWh).

BMW XM Label offre ora nuove opzioni per personalizzare gli esterni e gli interni. Per esempio, adesso c’è la vernice esterna opzionale BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic, mentre la griglia anteriore BMW M può essere richiesta in nero lucido. La dotazione di serie per la BMW XM Label in Europa include ora, stilyng 922 M a doppia razza bicolore, con pneumatici a misure miste, che sostituiscono i precedenti cerchi da 21 pollici.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la pelle BMW Individual Night Blue Merino è ora disponibile come nuovo optional. Altre nuove combinazioni di colori per gli interni della BMW XM Label includono pelle BMW Individual Black Merino con elementi esclusivi e superfici interne Vintage Coffee Brown, oltre a pelle BMW Individual Silverstone Merino con superfici interne nere. Piccola novità anche sul fronte tecnico: la velocità di ricarica in corrente alternata della BMW XM Label è stata portata a 11 kW.

PREZZO

In Italia, il prezzo della BMW XM Label parte da, mentre la BMW XM 50e è disponibile a partire da