BMW Motorrad, arrivano i Model Year 2026 per le sue moto: nuove livree ed equipaggiamenti

Per il Model Year 2026, BMW Motorrad ha annunciato una serie di aggiornamenti che interessano diversi modelli della gamma. L’aggiornamento punta su nuove livree e dotazioni speciali pensate per rafforzare ancora di più il legame tra design, funzionalità e personalizzazione. I modelli che riceveranno l’aggiornamento Model Year 2026 sono: BMW R 1300 GS, BMW R 1300 GS Adventure, BMW S 1000 XR, BMW F 900 GS, BMW C 400 GT e BMW C 400 X.

BMW R 1300 GS e BMW R 1300 GS Adventure

La BMW R 1300 GS, una delle protagoniste della gamma adventure, sarà proposta anche nella variante Trophy con una nuova combinazione cromatica che unisce White Aluminum Matt metallic e Racingblue metallic. Novità anche per la versione Adventure dello stesso modello, che nel Pacchetto Touring integra l’estensione dei paramani, mentre nel Pacchetto Enduro Pro viene introdotto il paramotore Enduro, a testimonianza di un ulteriore affinamento delle dotazioni dedicate all’off-road.

BMW S 1000 XR

Anche la BMW S 1000 XR si aggiorna con l’introduzione della porta di ricarica USB, inclusa nel Pacchetto Dynamic, e una nuova livrea Sage Green metallic per la versione Sport. Esce invece di scena la precedente colorazione Gravity Blue metallic, lasciando spazio a scelte estetiche più moderne.

BMW F 900 GS

La BMW F 900 GS, dedicata a chi ama il fuoristrada e la versatilità, si presenta nel 2026 con due nuove configurazioni. La versione Passion adotta la tonalità Snapper Rocks Blue Matt metallic, mentre la variante Trophy propone una combinazione ancora più dinamica, con Racingblue metallic, Lightwhite uni e Racingred uni, accompagnata da un telaio posteriore verniciato anch’esso in Racingred. In entrambi i casi vengono archiviate le precedenti opzioni cromatiche, a favore di una palette più ricercata e distintiva.

BMW C 400 GT e C 400 X

Nel segmento degli scooter, la BMW C 400 GT in versione Exclusive si rinnova con la colorazione Blue Ridge Mountain metallic abbinata a cerchi in oro, una scelta che esalta il carattere premium del mezzo. Viene invece eliminata la tinta Diamondwhite metallic. Il modello C 400 X, nella variante Rugged, propone un look più robusto grazie alla verniciatura White Aluminum Matt metallic con cerchi neri, mentre la colorazione Kalamata Matt metallic è stata rimossa dal listino.

Questi aggiornamenti si inseriscono all’interno di una strategia più ampia che BMW Motorrad porta avanti con coerenza, puntando su personalizzazione, innovazione e attenzione alle esigenze del mercato. L’introduzione di nuovi colori e accessori specifici consente di arricchire ciascun modello mantenendo alta l’identità stilistica del marchio.