BMW Group inaugura il Cell Recycling Competence Center a Salching

Il nuovo Cell Recycling Competence Center (CRCC) di Salching, nella Bassa Baviera, è ufficialmente entrato in azione, segnando un grande passo in avanti per stabilire un innovativo processo di riciclo diretto, sviluppato come progetto congiunto tra BMW Group ed Encory GmbH.

Il riciclo diretto consente lo smontaggio meccanico dei materiali residui derivanti dalla produzione delle celle per batterie, incluse le celle complete, reintroducendo le materie prime direttamente nel ciclo produttivo senza riportarle allo stato originario. Sviluppato dagli esperti del BMW Group, questo processo elimina le tradizionali fasi di trattamento chimico o termico ad alto consumo energetico. Presso il nuovo Cell Recycling Competence Center, il riciclo diretto sarà implementato progressivamente fino a raggiungere, a regime, volumi annui di diverse decine di tonnellate di materiale riciclato. In futuro, le materie prime recuperate saranno utilizzate nella produzione pilota di celle presso il Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) di Parsdorf.

Il nuovo Centro di Competenza sorgerà in un capannone esistente di proprietà dell’azienda Sturm a Salching, in Bassa Baviera. La struttura comprende circa 2.100 metri quadri di aree produttive e di magazzino, 350 metri quadri di uffici e spazi comuni, oltre a impianti fotovoltaici sul tetto. La realizzazione e la gestione del Centro sono affidate a Encory GmbH, joint venture paritetica tra BMW Group e Interzero Group, specializzata in soluzioni per il recupero, il riciclo e la rigenerazione dei componenti. La proprietà intellettuale del processo di riciclo resta interamente al BMW Group. Il centro impiegherà circa 20 collaboratori.

Per la costruzione e la gestione del Centro sono state coinvolte quasi esclusivamente aziende tedesche, circa la metà delle quali con sede entro 100 km da Salching.

Il BMW Group concentra le proprie attività sulle celle per batterie nei Centri di Monaco, Parsdorf e Salching. Il Battery Cell Competence Center (BCCC) di Monaco sviluppa celle di nuova generazione e ne avvia la produzione in piccole serie. Le soluzioni più avanzate vengono poi industrializzate sulla linea pilota del Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) di Parsdorf. I materiali in eccesso della produzione pilota vengono infine riciclati nel nuovo Cell Recycling Competence Center (CRCC) di Salching, dove le materie prime recuperate vengono reimmesse nel ciclo produttivo, riducendo distanze e sprechi. Il CRCC rappresenta così un passaggio chiave nella strategia del BMW Group verso un modello di economia circolare.

Per il BMW Group, l’economia circolare è centrale nello sviluppo di una mobilità efficiente nell’uso delle risorse. Il Gruppo applica lungo l’intero ciclo di vita del prodotto i principi di Re:Think, Re:Duce, Re:Use e Re:Cycle, con l’obiettivo di mantenere i materiali nel ciclo produttivo e preservarne il valore. Dalla progettazione al riciclo a fine vita, ogni fase è pensata per favorire il riutilizzo delle materie prime. Il Gruppo sta inoltre aumentando in modo mirato l’impiego di materiali riciclati, già oggi presenti nei veicoli BMW, adottando un approccio olistico che coinvolge l’intera catena del valore.