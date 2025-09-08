Avatr presenta Xpectra a Monaco: tecnologia e design futuristico

Avatr ha scelto il palcoscenico dell’IAA Mobility di Monaco di Baviera per presentare in anteprima Xpectra, una concept car che punta a lasciare il segno. Con forme scolpite e un abitacolo che unisce lusso e sperimentazione, il prototipo vuole offrire non solo tecnologia ma anche emozione. Le dimensioni imponenti non passano inosservate. Ben 5,843 mm di lunghezza, 2,132 mm di larghezza e 1,405 mm di altezza, con un passo monstre di 3,450 mm. Numeri che collocano la Xpectra tra le grandi berline visionarie del settore.

L’abitacolo come esperienza sensoriale



Il cuore del progetto è la cabina “prismatica”, costruita con pannelli multipli di vetro trasparente. Il tetto in cristallo corre dal muso al retro, creando un effetto scenografico. Le porte ad ali di gabbiano non sono solo un vezzo estetico: permettono di mostrare in pieno la disposizione interna, disegnata per stupire.

L’ambiente segue un linguaggio minimalista, dominato da bianco e grigio-argento. Secondo Avatr, l’obiettivo non è la pura funzionalità, ma un design che parli di emozioni. A confermarlo, nella serata del 7 settembre, il vicepresidente Yong Jun ha pubblicato su Weibo un video che ha rivelato al pubblico il look reale della vettura.

Un marchio giovane con radici solide

La storia diparte nel luglio 2018, quando nacque come, joint venture al 50% tra Changan e Nio (NYSE: NIO). Con il tempo, però, Nio si è progressivamente sfilata. La svolta è arrivata nell’agosto 2021, quandohanno rilanciato il brand con l’architettura— C per Changan, H per Huawei, N per CATL — pensata per dare vita a una

Nell’agosto 2022, ad un anno di distanza, è stato lanciato il primo modello di serie, il SUV Avatr 11. Oggi il catalogo per il mercato cinese è molto più vasto e comprende la berlina Avatr 06, i SUV Avatr 07 e appunto Avatr 11, la berlina Avatr 12 e due modelli speciali a tiratura limitata. Parliamo di Avatr 011 e Avatr 012.