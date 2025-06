Quali sono le auto più vendute al mondo nel 2024? Ecco la Top 10: classifica

Le auto più vendute nel 2024 nel mondo? Nella Top 10 primeggia Toyota con ben 5 modelli differenti. Certo, le classifiche vanno sempre prese con le dovute cautele ma forniscono comunque alcuni spunti di discussione interessanti. La classifica che proponiamo è stata creata da Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, frutto di quasi 6 mesi di ricerche. In totale, sono stati inclusi i dati provenienti da 153 mercati. Chi ha vinto nel 2024? Andiamo a vedere la classifica.

TOYOTA RAV4 BATTE TUTTI

Al primo posto troviamo la Toyota RAV4 che in Cina è nota come Wildlander. Complessivamente sono state vendute 1.187.000 di unità, con un incremento dell’11% sul 2023. Per il SUV giapponese un risultato molto importante che, adesso, dovrà essere replicato dalla nuova generazione che da poco è stata presentata. I mercati più importanti per la RAV4? Gli USA con 475.200 vendite e la Cina con 330.800 unità vendute.

Letteralmente di un soffio, la RAV4 è stata davanti alla Tesla Model Y che si piazza in seconda posizione con 1.185.000 vendite (-3%). Si tratta di una differenza di appena 2.000 unità. Terzo gradino del podio per la Toyota Corolla Cross/Fontlander con 859.000 unità vendute (+18%). In questo caso, il distacco è ben più importante. Visto il podio, questa è la completa Top 10 delle auto più vendute nel mondo del 2024.