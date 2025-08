Quali sono le auto elettriche che soddisfano di più i clienti? Ecco la classifica

La soddisfazione dei proprietari delle auto elettriche sta continuando ad aumentare, questo è quanto emerge dall’edizione 2025 dell’EV Satisfaction Study di Uscale. Lo studio (campione di utenti: Germania, Austria e Svizzera) segnala infatti un aumento significativo del Net Promoter Score (NPS), un parametro chiave che indica la propensione dei clienti a consigliare un’auto, passato da 24 a 33 punti. Tradotto, sempre più proprietari di auto elettriche ne consiglierebbero l’acquisto ad altre persone. Numerosi produttori hanno lanciato nuovi modelli o migliorato significativamente quelli esistenti e tali miglioramenti hanno superato l’aumento delle aspettative dei clienti, determinando un incremento della soddisfazione complessiva.

Aumento dell’autonomia e della velocità di ricarica sono i maggiori progressi che sono stati evidenziati dallo studio. Adesso, il 50% degli intervistati dichiara un’autonomia estiva reale di oltre 400 km, con un miglioramento del 38% rispetto allo studio dello scorso anno. Anche l’aspetto della ricarica è migliorato notevolmente: il 75% dei veicoli elettrici ora supporta la ricarica in corrente continua a 150 kW o superiore, rispetto al 61% dell’indagine del 2024.

L’indagine mette invece in evidenza ancora alcune criticità lato software. Il 73% degli automobilisti segnala di aver riscontrato problemi durante la ricarica, come il mancato avvio, il mancato arresto o l’interruzione improvvisa. Il 46% degli automobilisti segnala invece problematiche con l’applicazione. Sebbene ci siano ancora problemi, c’è comunque un miglioramento rispetto all’anno precedente quando il 54% del campione aveva segnalato problemi con l’app.

E veniamo, invece, ai marchi di auto elettriche che soddisfano di più i clienti. Un po’ a sorpresa, al primo posto troviamo i cinesi di Xpeng che vanno a scalzare Tesla dalla testa di questa classifica dopo diversi anni.

Per lungo tempo lo scetticismo che ha accompagnato le scelte di molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici era in parte giustificato. Ma oggi non è più così: i costruttori hanno compiuto enormi progressi e hanno mantenuto le loro promesse e la nuova generazione di auto elettriche è già protagonista della scena. Per chi vuole acquistare un EV, questo è un momento propizio e il messaggio per l’industria è chiaro: continuate su questa strada e non abbassate la guardia.