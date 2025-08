Guida contromano, troppi incidenti. Assosegnaletica lancia l'allarme: bisogna intervenire subito

Negli ultimi giorni la cronache hanno riportato diversi incidenti, anche molto gravi, causati dalla guida contromano. Uno dei più recenti, tra i più drammatici, è accaduto alla fine di luglio in A4 e precisamente tra Novara Est e Marcallo Mesero, dove un automobilista di 82 anni ha imboccato la carreggiata contromano percorrendo 7 km prima di andare a schiantarsi contro un SUV. Lo schianto ha portato alla morte di 4 persone. Questo è purtroppo solo un esempio perché negli ultimi tempi questo fenomeno sembra essersi accentuato. Dati alla mano, secondo l’Osservatorio Asaps-Sapidata, nei primi sei mesi del 2025 si sono verificati 56 casi documentati di veicoli contromano, di cui 20 su autostrade o superstrade. Gli episodi hanno provocato almeno nove vittime. Sul tema è quindi intervenuta Assosegnaletica, associazione di rappresentanza di produttori, distributori, installatori e operatori specializzati nel catasto e progettazione del segnalamento stradale, che lancia l’allarme chiedendo l’adozione immediata di misure per migliorare la sicurezza stradale.

BISOGNA INTERVENIRE SUBITO

Per l’associazione bisogna intervenire con rapidità per migliorare la prevenzione degli incidenti che possono avere conseguenze anche mortali. Secondo Valerio Casotti, presidente di Assosegnaletica, quanto sta accadendo negli ultimi tempi dimostra l’urgenza di porre in essere una serie di interventi per migliorare la sicurezza stradale.

Questi eventi tragici evidenziano l’urgenza di adottare misure efficaci e tempestive per garantire la sicurezza sulle nostre strade. Fintanto che il Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 22 della Legge 177/2024 sulle Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano non sarà pubblicato, è cruciale che Assosegnaletica continui a contribuire al dibattito pubblico sul tema. La nostra associazione ha fornito in più occasioni input significativi e ritiene opportuno farlo anche oggi in modo costruttivo.

SEGNALETICA POCO EFFICACE

Assosegnaletica punta il dito sulla segnaletica stradale ritenuta poco efficace, una criticità che può rappresentare un fattore di distrazione e contribuire quindi al verificarsi degli incidenti. Al riguardo, l’associazione ricorda le iniziative di alcuni Paesi che hanno predisposto una segnaletica stradale dedicata che ha portato importati benefici come una riduzione degli incidenti.

Esperienze positive evidenziano come una chiara e visibile indicazione delle direzioni consentite non solo orienti meglio gli automobilisti, ma crei anche un ambiente stradale più sicuro e consapevole.

Per l’associazione serve quindi una progettazione accurata della segnaletica stradale, accompagnata da una manutenzione predittiva e dall’adozione delle buone pratiche europee già consolidate per contrastare il fenomeno del contromano.