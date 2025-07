Auto elettriche: ecco quanti sono i punti di ricarica in Italia

Quanti punti di ricarica per le auto elettriche ci sono in Italia? Al 31 marzo 2025 erano 65.992, almeno così emerge dall'ultimo rapporto di Motus-E sull'infrastruttura di ricarica del nostro Paese. La rete continua quindi a crescere e negli ultimi 12 mesi c'è stato un aumento di 11.828 punti di ricarica, 1.601 in più dall'inizio dell'anno.

LA RETE DI RICARICA IN ITALIA

Innanzitutto, partiamo da un dato interessante: il tasso dei punti di ricarica installati ma in attesa di connessione è diminuito al 15,8%, valore che testimonia ancora una volta l’importanza di velocizzare le procedure autorizzative e di aumentare la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nel processo.

Cresce rapidamente l'infrastruttura di ricarica rapida. Infatti, degli 11.828 nuovi punti di ricarica degli ultimi mesi, il 50% è del tipo veloce e ultra-veloce. Com'e strutturata la rete? 50.931 punti di ricarica sotto i 50 kW, 10.831 tra 50 e 149 kW e 4.230 uguale e sopra i 150 kW.

50.931 sotto i 50 kW di potenza

10.831 tra 50 e 149 kW di potenza

4.230 da 150 kW in su di potenza

In due anni i punti di ricarica installati sul territorio italiano sono passati da 41.173 a 65.992. Com'è distribuita l'infrastruttura di ricarica in Italia? Ancora fortemente sbilanciata verso il Nord Italia che dispone del 57% dei punti di ricarica. Nel Centro Italia il 20% e Sud Italia ed Isole il 23%.

LA RETE DI RICARICA IN AUTOSTRADA

La Lombardia continua a essere la prima nella classifica delle Regioni con più punti di ricarica (13.306 punti di ricarica, +3.148 negli ultimi 12 mesi), seguita da Lazio (7.040 punti, +1.899 nei 12 mesi), Piemonte (6.351 punti, +510 nei 12 mesi), Veneto (6.031 punti, +864 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (5.225, +709 nei 12 mesi). Tra le Province, Roma si attesta nuovamente al primo posto per punti di ricarica installati (5.605 punti, +1.599 nei 12 mesi), seguita da Milano (4.414 punti, +1.168 nei 12 mesi), Napoli (3.046 punti, +367 nei 12 mesi), Torino (2.903 punti, +474 nei 12 mesi) e Brescia (1.867 punti, +267 nei 12 mesi).

. Sono lontani i tempi in cui per rifornire si era sempre obbligati ad uscire dall'autostrada. Nel dettaglio, si attesta al 31 marzo a 1.108 unità (dalle 942 del marzo 2024 e le 559 del marzo 2023), di cui l’86% è di tipo veloce in corrente continua e il 64% supera i 150 kW di potenza. Il 45,5% delle aree di servizio autostradali è dotato già di infrastrutture per la ricarica.