Audi Q3 vs Volkswagen Tiguan, sfida tra SUV tedeschi. Confronto, versioni e prezzi

Audi Q3 si è rinnovata da poco con l’arrivo della nuova generazione che avrà il compito di continuare il successo di vendite del SUV tedesco. Altra protagonista del segmento dei C-SUV è la Volkswagen Tiguan, cugina del modello della casa dei 4 anelli visto che entrambe le vetture condividono la medesima piattaforma e buona parte della meccanica. In Italia, nei primi 5 mesi del 2025, sono state immatricolate 10.691 unità della Tiguan e 5.489 della Q3 (vecchio modello). Entrambi i modelli offrono spazio, tecnologia e soprattutto sono disponibili con diverse tipologie di alimentazione, anche Plug-in, per poter accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche della nuova Audi Q3 e della Volkswagen Tiguan, mettendo questi due modelli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Audi Q3 misura 4,53 metri in lunghezza, cioè cresce di 4 cm rispetto a prima. Il SUV misura poi 1,86 m e 1,58 m in larghezza ed in altezza. E il bagagliaio? A disposizione ci sono 488 litri che possono salire a 575 litri grazie alla possibilità di fare avanzare i sedili posteriori. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si possono raggiungere i 1.386 litri. Rispetto alla passata generazione, il look è più sportiveggiante, con il frontale caratterizzato da un ampio single frame, in posizione rialzata rispetto alla precedente generazione, e dai nuovi fari dalle forme molto sottili. Al posteriore troviamo un nuovo estrattore sportivo e un’inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici.



Passiamo alla Volkswagen Tiguan che misura 4.551 mm lunghezza x 1.939 mm larghezza x 1.640 mm altezza, con un passo di 2.681 mm. Ci sono invece 648 litri a disposizione per il bagagliaio. Più “tradizionale", in stile Volkswagen, il design della Tiguan che presenta un frontale con linee morbide che richiamano quelle della Volkswagen ID.4. Il SUV, in base all’allestimento, potrà disporre anche dei nuovi fari LED HD Matrix. Al posteriore sono presenti, invece, gruppi ottici a sviluppo orizzontale collegati tra loro da una barra luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.

Dunque, dimensioni molto simili e non poteva che essere così visto che la piattaforma è la stessa. Il SUV Volkswagen può invece contare su di una maggiore capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Grande passo avanti, soprattutto sul fronte della tecnologia, per la nuova Audi Q3. Troviamo infatti l’Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display (HUD). Novità, il piantone dello sterzo integra adesso un inedito satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio, una prima assoluta nella storia del marchio, e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Non mancano due porte USB-C, replicate nella zona dedicata ai passeggeri posteriori. Ovviamente presente il pad per la ricarica wireless degli smartphone.



Il design della plancia della Volkswagen Tiguan è molto più tradizionale, in linea con la tradizione del marchio tedesco. La plancia è comunque dominata da un display touch del sistema infotainment da 12,9 pollici, da 15 pollici nelle versioni top di gamma. Grafica, struttura e menu sono stati progettati allo scopo di rendere la gestione dell’infotainment più semplice, intuitiva e personalizzabile. La strumentazione digitale può contare invece su di uno schermo da 10,25 pollici.

MOTORI

Nuova Audi Q3 2025 sarà disponibile con motorizzazioni endotermiche (anche Mild Hibrid) e ibride Plug-in. C’è pure il diesel. Alla base della gamma del SUV troviamo il 4 cilindri 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia caratterizzato dalla tecnologia mild-hybrid a 48V, dalla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. C’è poi il 4 cilindri 2.0 TFSI abbinato alla trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, su 265 CV e 400 Nm. Per chi cerca il diesel, la nuova Audi Q3 è proposta con un 4 cilindri 2.0 TDI da 150 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce, in grado di erogare 150 CV e 360 Nm. Sul fronte dell’ibrido Plug-in, nuova Audi Q3 e-hybrid può contare su di un powertrain dalla potenza complessiva di 272 CV e dalla coppia di 400 Nm. Grazie ad una batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili) sarà possibile arrivare a percorrere in modalità elettrica 120 Km (WLTP).



Passiamo a Volkswagen Tiguan che offre una gamma di motorizzazioni simile. Il SUV tedesco è innanzitutto offerto con unnelle versioni da. In questo caso, troviamo un cambio DSG a 7 marce. Si potrà avere anche con motoricon 320 Nm di coppia econ 400 Nm di coppia, sempre abbinati ad un cambio DSG a 7 marce.

La gamma Tiguan include anche motori turbodiesel da 2,0 litri della serie EA288 evo con due livelli di potenza: 110 kW (150 CV) con una coppia di 360 Nm e 142 kW (193 CV) con una coppia di 400 Nm. Per quanto riguarda le PHEV, il SUV tedesco propone il medesimo powertrain ma con due livelli di potenza: 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Grazie alla batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) sarà possibile percorrere oltre 100 km in elettrico.

PREZZI

Quanto costa la nuova Audi Q3? Si parte da 42.500 euro. Per la Volkswagen Tiguan, invece, servono almeno 41.200 euro.