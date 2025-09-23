Assicurazione auto online, piovono sconti da Verti: fino al 36% in meno sulla nuova polizza

L’autunno, tra le tante altre scadenze, segna anche quella dell’assicurazione auto per milioni di italiani. Come ogni anno, dunque, sono in tanti a confrontare le varie polizze proposte dalle assicurazioni auto online, vista la loro convenienza rispetto alle polizze offerte dalle compagnie assicurative tradizionali.

E a proposito di offerte, segnaliamo lo sconto fino al 36% sulla polizza auto di Verti, compagnia di assicurazione online spagnola che si distingue per le sue soluzioni digitali semplici e trasparenti. Sul loro sito trovate anche un modulo piuttosto intuitivo che serve a calcolare un preventivo nel giro di pochi secondi.

Come calcolare un preventivo per l’assicurazione auto online con Verti

Il calcolo del preventivo per una nuova assicurazione auto online con Verti richiede il collegamento alla pagina iniziale del sito ufficiale verti.it, l’inserimento della targa dell’auto e della data di nascita del proprietario. Fatto questo, occorre aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy”, per poi cliccare sul pulsante Fai un preventivo.

Il sistema di Verti avvierà una breve ricerca, per poi restituire una panoramica con tre diversi preventivi per lo stesso modello di auto. Ciascun preventivo si differenzia in base al numero di garanzie inserite: il più economico è il preventivo Basic, che include la Responsabilità Civile (obbligatoria per tutti); poi c’è il preventivo Normal, quello più equilibrato, che oltre alla Responsabilità Civile inserisce anche gli Infortuni conducente, l’Assistenza stradale e la Tutela giudiziaria; infine il preventivo Confort, quello che prevede l’inserimento di tutte le garanzie, quindi anche Cristalli più Incendio e furti.

Tornando alla promozione in corso, lo sconto massimo sulla polizza auto è riscattabile rispettando le seguenti condizioni: essere nuovi clienti Verti, avere la classe di merito BM1 da almeno un anno, essere assicurato senza sinistri da cinque anni, scegliere il pagamento annuale, possedere un’auto elettrica da non più di un anno, oltre che attivare le garanzie Opzione carrozzerie convenzionate, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Incendio e furto.