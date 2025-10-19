Assicurazione auto online: pagamento anche in rate mensili con Verti

Il pagamento in un’unica soluzione del rinnovo della polizza auto può incidere in maniera significativa sul budget mensile di spesa, diventando di conseguenza un peso difficile da sostenere. Ecco perché sempre più persone si rivolgono a polizze che consentono di dilazionare la spesa, ancora meglio se in dodici rate mensili.

Nel panorama assicurativo italiano tale possibilità è offerta soprattutto dalle assicurazioni auto online, anche se non tutte. Una di queste è Verti, compagnia appartenente al colosso spagnolo MAPFRE: gli automobilisti possono scegliere se pagare l’importo dell’assicurazione tutto in una volta oppure in rate mensili, trimestrali o semestrali, per la più ampia libertà possibile.

Polizza auto personalizzabile e a prezzi competitivi

Durante gli ultimi anni Verti è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel settore assicurativo, proponendosi come una compagnia in grado di offrire una polizza auto personalizzabile e a prezzi altamente competitivi rispetto alla concorrenza. Personalizzabile perché, oltre a garantire il pagamento a rate, permette a chiunque di scegliere le garanzie accessorie in base a quelle che sono le sue esigenze.

Le garanzie a tutela dell’auto disponibili sono Furto e incendio, Atti vandalici, Collisione, Kasko, Eventi naturali e Cristalli. Quelle a tutela di conducente e passeggeri sono invece Assistenza stradale, Super protetto, Infortuni del conducente e Tutela giudiziaria. A questo proposito, ricordiamo che c’è un’unica garanzia obbligatoria, ossia l’RC Auto, ma questo vale per tutte le compagnie, sia quelle tradizionale che quelle online.

Infine segnaliamo l’offerta in scadenza il 28 ottobre: gli utenti che scelgono di sottoscrivere una nuova assicurazione entro questa data potranno beneficiare di uno sconto fino al 36% sulla tariffa annuale della polizza RC Auto. Per calcolare un preventivo è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Verti e inserire prima il numero di targa del veicolo da assicurare e poi la data di nascita del proprietario.

Crediti immagine di copertina: Blog Verti