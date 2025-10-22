Cerca

Assicurazione auto online con sconto immediato: fai un preventivo con Verti

Il preventivo e l'acquisto online garantiscono uno sconto del 10% automatico sulla polizza auto della compagnia spagnola.

Federico Pisanu
Pubblicato il 22 ott 2025

La scelta più logica per risparmiare sul rinnovo della polizza auto è optare per un’assicurazione online. I motivi principali sono due: da un lato l’importo è più conveniente, dall’altro si può contare sulle stesse garanzie che si hanno a disposizione con una tradizionale compagnia assicurativa.

Tra le assicurazioni auto online dal miglior rapporto qualità-prezzo segnaliamo Verti, compagnia che rientra nel colosso assicurativo spagnolo MAPFRE. Citiamo Verti perché è possibile beneficiare di uno sconto immediato del 10% semplicemente effettuando il preventivo e l’acquisto direttamente sul sito ufficiale verti.it. Per calcolare un preventivo sono sufficienti il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario.

10% di sconto web con il preventivo online di Verti

Convenienza e personalizzazione sono due degli elementi che più caratterizzano l’offerta dell’assicurazione online Verti. Per quanto riguarda il concetto di convenienza, è emblematico il 10% di sconto web già incluso con il preventivo e l’acquisto online tramite carta di credito, bonifico bancario o saldo residuo di PayPal.

L’altro principale punto di forza di Verti è appunto la personalizzazione, vale a dire la libertà di scelta concessa agli automobilisti sul fronte delle garanzie da aggiungere alla Responsabilità Civile (RC Auto), obbligatoria per tutti. L’aggiunta ad esempio delle garanzie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Assistenza stradale permette di beneficiare di uno sconto fino al 36%. Per ottenere la scontistica massima occorre anche essere nuovi clienti Verti, scegliere l’opzione di pagamento annuale, avere la classe di merito 1 da almeno dodici mesi, essere assicurati da almeno cinque anni senza sinistri e possedere un’auto elettrica da non più di un anno.

Sempre riguardo a questo concetto, con Verti è anche possibile scegliere di pagare la polizza auto a rate (rate mensili, trimestrali o semestrali).

