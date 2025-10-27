Assicurazione auto economica: ultima occasione per uno sconto fino al 36%

Gli automobilisti alla ricerca di un’assicurazione auto economica potrebbero prendere in considerazione l’offerta di Verti, compagnia assicurativa online spagnola, grazie alla quale si può ottenere uno sconto fino al 36% sul rinnovo della propria polizza. La promo è valida fino al 28 ottobre, per cui quelle rimaste sono le ultime 24 ore per approfittarne.

Le condizioni per beneficiare della scontistica massima sono diverse, ma si può sempre contare su uno sconto automatico del 10% completando la stipula del preventivo e l’acquisto dell’assicurazione online. I metodi di pagamento tra cui è possibile scegliere sono il bonifico bancario, la carta di credito oppure PayPal.

I requisiti per la scontistica massima

Come detto qui sopra, il 36% di sconto sull’assicurazione auto online di Verti richiede il rispetto di precise condizioni. Di seguito riportiamo la lista completa:

essere nuovi clienti Verti

classe di merito 1 da almeno 12 mesi

nessun sinistro negli ultimi cinque anni

pagamento annuale

proprietari di un’auto elettrica da non più di un anno

garanzie Incendio e furto, Assistenza stradale, Tutela giudiziaria, Infortuni del conducente e Opzione carrozzerie convenzionate

Verti precisa inoltre che lo sconto del 36% viene applicato esclusivamente sulla tariffa annuale RC Auto. Per scoprire le altre tariffe, è sufficiente proseguire sul sito della compagnia spagnola e calcolare un rapido preventivo.

A questo proposito, effettuare un preventivo per la propria polizza auto online sul sito ufficiale di Verti richiede solo pochi secondi del proprio tempo libero. Gli unici dati richiesti sono infatti il numero di targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

Volendo è anche possibile dilazionare l’importo di spesa previsto in dodici rate mensili. La scelta di questa opzione di pagamento è disponibile al momento della stipula del contratto, durante la quale il cliente deve scegliere se pagare l’importo dell’assicurazione in un’unica volta oppure dilazionare la spesa in più rate mensili.