Un triangolo d’emergenza a LED che si ricarica da solo: più visibilità e sicurezza in auto e moto

Cosa fare in caso di incidente o guasto dell’auto? È una di quelle situazioni che ci si augura di non vivere mai, ma che è sempre meglio affrontare con la giusta attrezzatura a bordo. Quando un veicolo si ferma improvvisamente sulla carreggiata a causa di un guasto o di un incidente, la priorità assoluta è mettere in sicurezza se stessi e gli altri utenti della strada. Come?

In questi casi, la legge italiana è molto chiara con l’articolo 162 del Codice della Strada che stabilisce che il conducente è obbligato a segnalare il veicolo fermo mediante l’uso del triangolo mobile di pericolo (quando si è fuori dai centri abitati), da posizionare almeno 50 metri dietro al veicolo, in modo che sia visibile da almeno 100 metri di distanza. La mancata esposizione del triangolo comporta sanzioni pecuniarie e la decurtazione di punti dalla patente.

Oggi c’è la possibilità di acquistare non un tradizionale triangolo catarifrangente, ma un triangolo d’emergenza a LED con ricarica solare e USB. Una soluzione tecnologicamente avanzata, compatta e multifunzione, pensata per aumentare la sicurezza su strada in modo semplice e pratico. È in offerta su eBay con il 23% di sconto.

Maggiore visibilità in qualsiasi momento

Il dispositivo è dotato di 30 LED rossi COB per la segnalazione luminosa intermittente o fissa e di una luce centrale bianca che può essere utilizzata come torcia. Il fascio luminoso di 500 lumen garantisce un’illuminazione intensa ed efficace, visibile anche da grande distanza. L’interruttore posteriore permette di selezionare tra diverse modalità di illuminazione: luce bianca forte, luce bianca debole, LED fissi, lampeggiamento continuo o lampeggio ogni secondo.

Uno dei punti di forza di questo triangolo a LED è il sistema di ricarica ibrido. Il dispositivo può infatti essere alimentato tramite porta micro USB oppure ricaricato con il pannello solare integrato, una caratteristica che lo rende estremamente utile anche in caso di sosta prolungata o in situazioni di emergenza quando non si ha accesso a fonti elettriche.

Oltre all’uso classico come triangolo da tenere nel bagagliaio per le emergenze stradali, il dispositivo si presta anche ad altri impieghi. Grazie alla maniglia estraibile, infatti, può essere utilizzato come lampada portatile per escursioni, lavori notturni, attività di manutenzione o durante le escursioni.

A meno di 15€ approfittando dello sconto del 23%, questo è un accessorio da avere sempre a disposizione nel bagagliaio dell’auto e anche un’ottima idea regalo per ogni occasione.