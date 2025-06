Amazon, 5.000 nuovi furgoni elettrici per consegnare 200 milioni di pacchi in Europa

Dopo l’acquisto di oltre duecento Mercedes eActros 600 per la logistica in Germania e Regno Unito, ora Amazon ha annunciato un nuovo investimento nei furgoni elettrici per le consegne da effettuare in Unione Europea. Si tratta, come confermato da Amazon stessa, della sua maggiore operazione di implementazione mai realizzata nel Vecchio continente. L’operazione prevede l’introduzione nei prossimi mesi di circa 5.000 furgoni elettrici Mercedes-Benz eSprinter ed eVito con l’obiettivo di percorrere più di 100 milioni di chilometri per consegnare ogni anno più di 200 milioni di pacchi.

I nuovi Mercedes eSprinter ed eVito nella flotta di Amazon

Quella appena annunciata non è la prima operazione condotta da Amazon in questa direzione. Il colosso statunitense ha aderito al Climate Pledge con il quale si è prefissato l’obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040. I circa 5.000 Mercedes eSprinter ed eVito, quindi, si aggiungono a un parco mezzi (che prevede furgoni, cargo bike e cargo scooter elettrici) già a zero emissioni.

I nuovi eSprinter ed eVito, destinati a entrare nei prossimi mesi nella rete dei partner di consegna Amazon e a essere distribuiti in cinque Paesi europei per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale delle consegne, sono prodotti in Germania e Spagna e sono stati personalizzati in base alle esigenze dei conducenti e dei partner logistici, con soluzioni che migliorano ergonomia, sicurezza e organizzazione interna dei pacchi.

Secondo le stime, questi furgoni saranno in grado di percorrere ogni anno oltre 100 milioni di chilometri e consegnare più di 200 milioni di pacchi, unendo efficienza operativa e attenzione all’ambiente. Si tratta di un tassello chiave nella strategia più ampia con cui Amazon sta trasformando la propria logistica, con mezzi elettrici pesanti per il trasporto tra hub e nuovi centri di micromobilità urbana in oltre 45 città europee, comprese Firenze, Roma e Trento.



Prosegue il lavoro di Amazon per la sostenibilità della logistica

Ilche entrerà nella flotta di Amazon è equipaggiato con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, disponibile in due varianti di potenza (una da 100 kW e l’altra da 150 kW) entrambe con una coppia massima di 400 Nm. Tre, invece, i tagli delle batterie (56, 81 e 113 kWh) che permettono all’eSprinter di raggiungere un’autonomia fino a 400 km secondo il ciclo WLTP. L’altro mezzo, il, conta su un motore elettrico da 85 kW nella versione base (ma può arrivare fino a 150 kW con 365 Nm di coppia nel modello Tourer) con batterie da 60 o 90 kWh, per un’autonomia fino a 480 km nel ciclo WLTP.

L’annuncio diffuso oggi da Amazon rappresenta un nuovo step nella strategia di decarbonizzazione della sua logistica europea. Con quasi 5.000 nuovi furgoni elettrici in arrivo nei prossimi mesi, l’azienda rafforza ulteriormente la transizione verso una rete di consegna sempre più sostenibile, integrando non solo mezzi leggeri a zero emissioni con camion elettrici per il trasporto su lunga percorrenza, ma anche hub urbani dedicati alla micromobilità.



È interessante ricordare che nel 2022 Amazon aveva annunciato un investimento da 1 miliardo di euro con l’obiettivo di portare la propria flotta europea aentro il 2025. L’, con circa 5.000 nuovi veicoli in arrivo, sembra proseguire il piano avviato tre anni fa.