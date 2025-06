Mercato auto usate e minivolture: aprile 2025 in crescita

Il mercato dell’auto usata continua a crescere ed i numeri del mese di aprile parlano chiaro: secondo i dati UNRAE sono stati 461.419 i trasferimenti di proprietà. Questo dato permette di registrare l’ottava crescita consecutiva, aumentando del 3,9% rispetto all’anno scorso.

LE VARIE ALIMENTAZIONI

I trasferimenti netti segnano un aumento dell’1,7%, mentre le minivolture crescono del 6,9%, adando a sancire nel primo quadrimestre un incremento, già annunciato, del 3,9%.

Nel mese di aprile il diesel si conferma al primo posto tra le motorizzazioni, continua però a perdere terreno, avvicinandosi sempre di più alle quote dei motori a benzina. Ad aprile, la sua quota di mercato scende al 42,7%, in calo di 2,9 punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche il motore a benzina registra una lieve flessione, attestandosi al 38,2% (-0,4 punti percentuali, 38,6% nel quadrimestre). Le motorizzazione ibride mostrano invece una crescita significativa, raggiungendo il 9,8% nel mese (9,4% nel periodo gennaio-aprile). Seguono Gpl e metano, con quote rispettive del 5,1% e del 2,0%, stabili sia nel mese che nel cumulato. In crescita anche le alimentazioni elettriche: le BEV salgono all’1,0% e le plug-in all’1,3% ad aprile (1,0% e 1,2% nel cumulato).

TRASFERIMENTI PER CONTRAENTE

Per quanto riguarda i trasferimenti per contraente, il mese di aprile segue l’andamento di quello precedente: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,4 punti e diventano il 56,0% di tutti i passaggi di proprietà.

In parallelo però quegli 0,4 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 39,7% nel mese e 39,0% nel primo quadrimestre. Gli scambi derivanti dalle auto-immatricolazioni registrano un lieve calo, scendendo al 3,4% sia nel mese di aprile che nel cumulato. Al contrario, quelli legati al noleggio mostrano un leggero incremento, attestandosi allo 0,9% nel mese e allo 0,8% nel periodo gennaio-aprile.

A LIVELLO REGIONALE

Anche per quanto riguarda i trasferimenti a livello regionale nessuna sorpresa e viene mantenuto nel mese di aprile il podio: Lombardia al 1° posto al 16,0%, Lazio al 2° con il 9,7% e Campania al 3° con 9,1 punti percentuali. Appena fuori dal podio la Sicilia, con un punteggio percentuale di 8,3.

ANZIANITA’

Nel mese di aprile la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità scende al 47,7%, 1,2 punti in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di auto dai 4 ai 6 anni invece vale 11,2 punti percentuali, segnando un calo rispetto allo scorso anno. Le auto da 6 a 10 anni rappresentano il 17,6%, da 2 a 4 anni si attestano al 12,2% e al 5,0% quella delle auto da 1 a 2 anni.

Le auto fino a 1 anno scendono al 6,3% nel mese di aprile e al 6,5% nel cumulato. Complessivamente, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità arrivano a coprire il 23,5% nel mese di aprile.

E LE MINIVOLTURE?