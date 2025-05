Alpine: A110 e A310 avranno i motori elettrici nelle ruote

I VANTAGGI DEI MOTORI NELLE RUOTE

Il dirigente italiano ha accennato anche alla(Alpine Performance Platform), spiegando che è stata progettata per fare da base ad un massimo di quattro modelli distinti, uno dei quali sarà proprio la futura A110.

Laurens van den Acker, responsabile design di Renault, ha sottolineato inoltre che con i motori elettrici integrati nelle ruote è possibile ricavare più spazio per i passeggeri o per i bagagli, per non parlare della possibilità di far scorrere i sedili avanti e indietro. Il concetto di flessibilità evidenziato nelle sue parole sembra adattarsi più ad una berlina o ad un modello pensato per un utilizzo quotidiano da parte delle famiglie, ma evidentemente in Francia ritengono che anche una sportiva come la Alpine A110 debba puntare su queste caratteristiche per attirare un pubblico più ampio di quello che solitamente sceglie questo tipo di veicoli.