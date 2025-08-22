Alfa Romeo Junior elettrica, con gli incentivi in offerta con anticipo 0 e rate mensili da 149 euro

Se non ci saranno ritardi, a settembre entreranno in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025 e i vari marchi di Stellantis si stano dimostrando particolarmente attivi anticipando alcune delle offerte che saranno rese disponibili una volta che il nuovo Ecobonus diventerà realtà. Anche Alfa Romeo ha quindi anticipato la proposta con finanziamento sulla nuova Junior elettrica che grazie agli incentivi e al contributo della casa automobilistica si potrà avere con anticipo 0 e rate da 149 euro. Entriamo più nei dettagli.

ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA CON INCENTIVI

La struttura degli incentivi è oramai nota ed è differente da quella del passato (qui spieghiamo bene come funzionano). Obbligo di rottamazione (vecchia auto fino ad Euro 5) e di avere la residenza nelle aree urbane funzionali. L’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. L’auto elettrica che si intende acquistare non deve costare più di 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro).

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Junior è un B-SUV di 4,17 metri di lunghezza che nella versione elettrica dispone di un motore da 156 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh che permette un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. L’esempio di offerta riguarda la Junior elettrica che nell’allestimento base presenta un prezzo di listino di 39.500 euro.

L’OFFERTA

Il prezzo promozionale con incentivi massimi e contributo Alfa Romeo è di 24.750 euro. Questo è l’esempio di finanziamento.