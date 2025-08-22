Alfa Romeo Junior elettrica, con gli incentivi in offerta con anticipo 0 e rate mensili da 149 euro
Alfa Romeo anticipa l'offerta con cui sarà proposta la Junior elettrica non appena entreranno in vigore i nuovi incentivi statali
Se non ci saranno ritardi, a settembre entreranno in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025 e i vari marchi di Stellantis si stano dimostrando particolarmente attivi anticipando alcune delle offerte che saranno rese disponibili una volta che il nuovo Ecobonus diventerà realtà. Anche Alfa Romeo ha quindi anticipato la proposta con finanziamento sulla nuova Junior elettrica che grazie agli incentivi e al contributo della casa automobilistica si potrà avere con anticipo 0 e rate da 149 euro. Entriamo più nei dettagli.
ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA CON INCENTIVI
La struttura degli incentivi è oramai nota ed è differente da quella del passato (qui spieghiamo bene come funzionano). Obbligo di rottamazione (vecchia auto fino ad Euro 5) e di avere la residenza nelle aree urbane funzionali. L’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. L’auto elettrica che si intende acquistare non deve costare più di 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro).
Ricordiamo che l’Alfa Romeo Junior è un B-SUV di 4,17 metri di lunghezza che nella versione elettrica dispone di un motore da 156 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh che permette un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. L’esempio di offerta riguarda la Junior elettrica che nell’allestimento base presenta un prezzo di listino di 39.500 euro.
L’OFFERTA
Il prezzo promozionale con incentivi massimi e contributo Alfa Romeo è di 24.750 euro. Questo è l’esempio di finanziamento.
Anticipo 0 euro – Importo Totale del Credito 24.841 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Dovuto 27.556,11 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 2.131,02 euro, spese incasso mensile 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 63,09 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 149 euro e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 22.295 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. TAN (fisso) 2,99%, TARG 4,34%. Solo in caso di restituzione alla scadenza del contratto, verrà addebitato un costo di 0,1 euro a km nel caso di chilometraggio massimo oltre i 30.000 km.