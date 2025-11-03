Acquisto auto usata: evita brutte sorprese con carVertical

L’acquisto di un’auto usata può nascondere diverse insidie, lo sanno bene gli automobilisti più navigati ma anche coloro che sono alla loro prima esperienza. Per evitare brutte sorprese è dunque importante conoscere il più possibile la storia del veicolo: ci si può riuscire affidandosi al servizio offerto da carVertical, portale web che propone un report completo sullo storico dell’auto.

Un report di carVertical è in grado di mostrare il valore di mercato dell’auto, le specifiche e le dotazioni, informazioni precise su eventuali furti e arretramenti del contachilometri, foto archiviate, valutazione della sicurezza e grado di esposizione a calamità naturali. In questi giorni è inoltre possibile ottenere un ulteriore sconto del 20%, con prezzi a partire da 14,39 euro.

Report completo sullo storico dell’auto

Con carVertical si possono quindi scoprire numerose informazioni preziose sullo storico dell’auto usata che si intende acquistare, a partire dagli eventuali danni nascosti, grazie al monitoraggio di più di 300 milioni di registrazioni. Il portale in questione permette inoltre di verificare il chilometraggio effettivo del veicolo, basandosi sui dati provenienti da più di 900 fonti attendibili.

Per un acquisto sicuro, la scheda di carVertical aiuta gli automobilisti a individuare eventuali veicoli rubati, offrendo dunque la massima garanzia per un acquisto sicuro. A tutto questo poi si aggiungono i dati relativi alle valutazioni dei crash test e all’equipaggiamento dell’auto, più foto dettagliate dell’esterno dell’automobile.

Infine, confermiamo che è possibile annullare l’acquisto dei servizi di carVertical entro 30 giorni dalla data di acquisto, inoltrando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@carvertical.com con il numero dell’ordine, la data, le informazioni di contatto e la richiesta di annullamento. Per il rimborso bisognerà attendere fino a un massimo di 14 giorni, come specificato sul sito ufficiale.

Crediti immagine di copertina: Freepik