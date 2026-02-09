5 motivi per noleggiare auto o furgoni con Locauto a febbraio 2026

Locauto è ormai un punto di riferimento assoluto del noleggio di auto e furgoni mettendo a disposizione degli utenti una gamma ricca di opzioni, con condizioni sempre molto vantaggiose. Tutte le soluzioni di noleggio sono disponibili tramite il sito ufficiale di Locauto accessibile di seguito.

Perché scegliere Locauto per il noleggio

Ecco 5 motivi che rendono Locauto l’opzione giusta per il noleggio a febbraio 2026 per quanto riguarda auto e furgoni:

fino al 20% di sconto sul noleggio e fino al 30% di sconto sulle coperture assicurative iscrivendosi al servizio MyLocauto Friends ; si tratta del programma fedeltà di Locauto che garantisce sconti crescenti noleggio dopo noleggio; per raggiungere il livello massimo del programma basta raggiungere il sesto noleggio di auto o furgone con Locauto per sbloccare gli sconti massimi

c'è la possibilità di sfruttare la promo Deposito cauzionale zero per completare il noleggio senza blocco dell'importo sulla carta di credito

accesso a condizioni agevolate di noleggio con le promo Locauto Young, con tariffe dedicate ai neopatentati

per il noleggio di furgoni è possibile puntare su VAN KM Libero, per noleggiare un veicolo con chilometraggio illimitato a costo della tariffa da 100 chilometri al giorno

sconto del 10% sul noleggio per i clienti con Partita IVA sfruttando la promozione valida per le prenotazioni entro il 31 marzo

Oltre a tutte queste promozioni c’è anche la possibilità di aggiungere il dispositivo Tollpass che permette di viaggiare sulla rete autostradale senza dover fare i conti con le fermate al casello. Il costo del dispositivo è di 17,50 euro + IVA per ogni giorno di utilizzo. Il servizio include i pedaggi autostradali senza limiti di utilizzo. Per accedere a tutte le offerte di Locauto basta seguire il link qui di sotto e calcolare subito un preventivo in merito a quelle che sono le proprie necessità.