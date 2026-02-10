Zero LS1, il primo scooter elettrico Zero Motorcycles arriva in Italia

LS1 è il primo scooter elettrico di Zero Motorcycles. Ne abbiamo già parlato in occasione di EICMA 2025. Torniamo a farlo perché questo modello, con il quale marchio californiano ha deciso di entrare nel segmento degli scooter elettrici, arriva in Europa e anche in Italia. Pensato per essere guidato tutti i giorni in città, il nuovo LS1 si rivolge a chi cerca un mezzo moderno e pratico, adatto a chi guida con patente A1 o con patente B da tre anni.

Estetica e design

Il design conserva il linguaggio tipico di Zero Motorcycles. Le linee sono pulite, l’architettura è compatta, la struttura è bilanciata. L’obiettivo è creare uno scooter elegante e silenzioso, capace di integrarsi con facilità nel paesaggio cittadino. La guida trasmette la stessa filosofia. Le sospensioni sono state tarate per restare vivaci in città, ma conservano un livello di comfort sufficiente per superare anche percorsi più impegnativi. La geometria, stabile e prevedibile, contribuisce a una sensazione di controllo immediato. Le ruote in lega leggera si combinano con pneumatici ad alta aderenza e offrono un equilibrio tra agilità e sicurezza.

La trasmissione a cinghia rinforzata in fibra di carbonio rappresenta una scelta tecnica particolare. Lo scopo è ridurre la manutenzione e abbassare la rumorosità. È una soluzione già utilizzata sulle moto del marchio che viene ora trasferita allo scooter. L’interfaccia digitale completa il quadro. Il display TFT a colori da 5” mostra velocità, autonomia, stato della batteria, coppia erogata e livelli di rigenerazione. La leggibilità rimane elevata anche sotto la luce diretta. Il vano portaoggetti sotto la sella aggiunge un aspetto pratico. È spazioso e può contenere un casco oppure la batteria aggiuntiva. Il faro full LED produce un fascio luminoso intenso e migliora la visibilità nelle ore serali.

Caratteristiche e prestazioni

Proseguiamo ora con le specifiche tecniche. Il motore elettrico sviluppa una potenza massima che raggiunge 8,4 kW e una coppia istantanea di 51 Nm. LS1 può raggiungere una velocità che sfiora i 99 km/h. Una risposta pronta, utile nelle accelerazioni brevi e nella guida nel traffico. L’alimentazione è affidata a due batterie agli ioni di litio da 1,86 kWh montate nel pianale. Sono rimovibili e possono essere ricaricate in casa. La ricarica da 0 al 90% richiede 4,5 ore (con il caricatore standard), mentre ci vogliono solo 2,6 ore utilizzando il caricatore rapido (opzionale). L’autonomia si attesta su 112 km. Può estendersi grazie alla terza batteria opzionale posizionabile sotto la sella. La percorrenza arriva così a 173 km.

Sul fronte sicurezza troviamo l’impianto ABS che si unisce al controllo di trazione commutabile e crea un sistema che stabilizza il veicolo anche su fondi scivolosi. Le pinze dei freni utilizzano un doppio pistone flottante all’anteriore e un pistone singolo al posteriore. Grande attenzione è stata rivolta anche al sistema antifurto. Il blocca sterzo meccanico è la difesa principale. Poco dopo lo spegnimento, l’LS1 si blocca e diventa difficile da muovere. Quando il portachiavi si allontana, lo scooter si immobilizza con una sequenza automatica che attiva impulsi di coppia ogni pochi secondi per bloccare la ruota posteriore. La procedura si ripete ogni tre metri.

Colori e prezzo

Il nuovo LS1 arriva nei concessionari italiani nei colori Dark Silver e Pearl White. Il prezzo si colloca nella fascia media del mercato elettrico e raggiunge 5.320€. La gamma di accessori include parabrezza, portapacchi, bauletto, caricatore rapido e terza batteria. La garanzia arriva fino a due anni.