Xpeng, debutta in Italia la nuova P7+: la fastback nativa digitale

Xpeng cala il tris in Italia e avvia le vendite della P7+, una fastback elettrica progettata sfruttando l’intelligenza artificiale. Il debutto segue quello dei SUV G6 (qui la nostra prova su strada) e G9 (qui la prova su strada), già sul nostro mercato da qualche mese. La parentela tra i modelli, però, si riflette soprattutto nella produzione: al pari dei due SUV (nelle loro versioni Model Year 2026), la P7+ esce dalle linee di montaggio della Magna Steyr a Graz, in Austria. Si consolida così la strategia europea del marchio, che firma qui la sua terza vettura prodotta nel Vecchio Continente.

Allestimenti, specifiche tecniche e listino prezzi

La nuova gamma XPENG P7+ viene proposta sul mercato italiano in tre allestimenti con un listino prezzi già comunicato:

P7+ RWD Standard Range (46.170 €): versione d’ingresso a trazione posteriore, equipaggiata con batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 61,7 kWh e architettura nativa a 800 Volt. Questa configurazione assicura un’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 455 km;

versione d’ingresso a trazione posteriore, equipaggiata con batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 61,7 kWh e architettura nativa a 800 Volt. Questa configurazione assicura un’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 455 km; P7+ RWD Long Range (52.170 €): variante per le lunghe percorrenze, sempre a trazione posteriore. Adotta una batteria LFP più capiente da 74,9 kWh con architettura a 800 Volt, che estende l’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 530 km;

variante per le lunghe percorrenze, sempre a trazione posteriore. Adotta una batteria LFP più capiente da 74,9 kWh con architettura a 800 Volt, che estende l’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 530 km; P7+ AWD Performance (57.170 €): configurazione top di gamma a trazione integrale, spinta da un doppio motore (anteriore e posteriore) in grado di erogare complessivamente 370 kW (503 CV). Utilizza la batteria LFP da 74,9 kWh e offre un’autonomia WLTP fino a 500 km.

A tutela dell’acquisto, l’intera gamma prevede coperture estese di serie: 5 anni o 120.000 km di garanzia sul veicolo, 5 anni di assistenza stradale e una garanzia specifica di 8 anni o 160.000 km sulla batteria di trazione.

Ricariche gratuite, servizi dedicati e logistica ricambi

Per favorire il lancio commerciale nel corso del 2026, è attiva una partnership strategica con l’operatore Electrip, che garantisce un’interoperabilità del 95% con i principali fornitori di energia attivi sul territorio nazionale. Per tutti i modelli Xpeng immatricolati entro l’anno, inclusa la nuova P7+, sono inclusi nel prezzo 3.020 kWh di ricariche gratuite e l’accesso a tariffe agevolate con uno sconto del 15% per la durata di cinque anni.

Sul fronte del post-vendita, l’assistenza è supportata da un’infrastruttura logistica centralizzata. Un hub europeo per la gestione dei componenti e un centro di distribuzione dedicato situato sul territorio italiano assicurano tempi di risposta rapidi, garantendo la consegna dei ricambi in tutta Italia entro 24/48 ore dall’ordine.

Architettura di calcolo AI Turing e ricarica ultrarapida 5C

Dal punto di vista ingegneristico, la P7+ porta al debutto un’infrastruttura intelligente di nuova generazione governata dal chip proprietario AI Turing. Questa piattaforma hardware raggiunge una potenza di calcolo di 750 TOPS (tera operazioni al secondo), velocità progettata per supportare le attuali funzioni di marcia e le future evoluzioni del software. Grazie al sistema di aggiornamenti Over-The-Air (OTA), i sistemi di bordo continuano a evolversi nel tempo, introducendo ottimizzazioni lungo l’intero ciclo di vita utile della vettura.

La gestione energetica beneficia della piattaforma a 800 Volt e della compatibilità con la tecnologia di ricarica ultrarapida 5C. Collegando il veicolo alle colonnine ad alta potenza, la batteria completa il passaggio dal 10% all’80% della capacità totale in circa 12 minuti.

Comfort di bordo, abitabilità e finiture interne

L’abitacolo della P7+ è sviluppato prestando attenzione alle esigenze del mercato europeo, ottimizzando lo spazio per i lunghi viaggi. La versatilità interna si riflette nel vano di carico, che offre una volumetria utile da 573 litri in configurazione standard a cinque posti, estendibile fino a un massimo di 1.931 litri abbattendo gli schienali posteriori.

L’ambiente adotta materiali premium e soluzioni eco-friendly differenziate:

rivestimenti: i sedili delle versioni Long Range e AWD Performance sono in pelle Nappa traforata, con il cielo dell’abitacolo in microfibra ispirata al cashmere. La variante Standard Range adotta invece l’ecopelle;

i sedili delle versioni Long Range e AWD Performance sono in pelle Nappa traforata, con il cielo dell’abitacolo in microfibra ispirata al cashmere. La variante Standard Range adotta invece l’ecopelle; isolamento acustico: ‘insonorizzazione della cabina conta 62 punti di trattamento mirati, comprensivi di 26 materiali fonoisolanti inseriti nelle cavità strutturali e 36 elementi fonoassorbenti per ridurre i rumori in marcia.

Interfaccia digitale, dinamica di guida e sicurezza

La gestione delle informazioni è centralizzata da tre dispositivi coordinati dall’intelligenza artificiale. Si tratta di un monitor centrale touch da 15,6 pollici per l’infotainment, un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e il sistema di proiezione interattivo sul parabrezza W-HUD. Il comparto meccanico prevede una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e una posteriore multilink a cinque bracci.

La sicurezza attiva integra invece di serie il sistema XPILOT 2.5 con radar e telecamere ad alta precisione, offrendo 14 tecnologie per rilevare rischi, assistere i cambi di corsia e facilitare i parcheggi. Per la sicurezza passiva, il pacco batterie adotta una protezione multistrato contro gli urti, mentre l’abitacolo usa una scocca rinforzata in acciaio ultraresistente da 2.000 MPa. Significa in sostanza che una porzione di questo acciaio grande solo 1 cm² può sostenere un peso di circa 20 tonnellate prima di spezzarsi.