Xiaomi SU7 Ultra Track Edition, nata al Nürburgring per essere velocissima in pista

Xiaomi SU7 Ultra è la versione più sportiva della berlina elettrica in grado di erogare oltre 1.500 CV e offrire prestazioni da vera supercar. Adesso, l’azienda ha presentato ufficialmente la SU7 Ultra Track Edition, versione più estrema della SU7 Ultra pensata espressamente per dare il meglio in pista, grazie al pacchetto “Track Professional“. Per chi ha già nel garage di casa la SU7 Ultra, presto sarà disponibile un pacchetto aggiornamento.

PER LE MASSIME PRESTAZIONI IN PISTA

La Track Edition è dotata di sospensioni regolabili Bilstein EVO R, pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS, pastiglie freno Endless con specifiche da gara e cerchi forgiati da 21 pollici. Questa configurazione è stata convalidata testando la berlina elettrica sul circuito del Nürburgring. Dal punto di vista del design, la Track Edition introduce diversi aggiornamenti estetici e funzionali. Per esempio, troviamo un nuovo cofano in fibra di carbonio che riduce il peso di 1,3 kg e presenta due prese d’aria integrate sulla cui utilità, però, ci sono state diverse polemiche in passato.



Sempre con l’obiettivo di contenere il peso, Xiaomi hacome il tetto, lo spoiler posteriore, il diffusore, gli specchietti retrovisori e le minigonne laterali. L’alettone posteriore fisso e il nuovo paraurti posteriore sono abbinati ad un nuovo diffusore attivo. Non mancano poi specifici badge che identificano questa versione della SU7 pensata per la pista. Sulla parte anteriore del tetto rimane sempre presente il sensore LiDAR., la Track Edition rispecchia ampiamente il suo DNA ancora più sportivo, utilizzando. Fino a 21 elementi dell’abitacolo sono rifiniti in fibra di carbonio, tra cui il volante (con una striscia di centratura gialla), gli schienali dei sedili, la console centrale, i pannelli delle portiere e i battitacco illuminati. Per il resto, gli interni mantengono la classica impostazione della SU7, offrendo anche molta tecnologia.Il powertrain non cambia. Sia il modello SU7 Ultra standard che quello Track Edition utilizzano un powertrain cone c’è quindi ovviamente anche la trazione integrale. Lae quindi sono possibili prestazioni elevatissime, con una velocità massima di 350 km/h ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria CATL Kirin II da 93,7 kWh che permetteanche se parliamo del ciclo CLTC.

Inoltre, per garantire le massime prestazioni in pista, la vettura dispone anche di un sistema di raffreddamento e di gestione termica migliorati. In pista, la Track Edition ha già dimostrato le sue capacità. Ha fatto segnare un tempo sul giro di 2:09.944 sullo Shanghai International Circuit, più veloce della Porsche Taycan Turbo GT.

[Immagini: CarNewsChina]