Xiaomi sorprende: dalla BMW arriva Kai Langer, l'ex responsabile del design delle BMW i

Xiaomi punta molto in alto nel settore auto e la dimostrazione arriva anche dalle assunzioni di peso che sta facendo. L’ultima, in particolare, ha sorpreso e ha fatto molto discutere. Il colosso dell’elettronica ha reclutato Kai Langer, ex responsabile del design delle elettriche BMW con oltre due decenni di esperienza nella progettazione di alcuni dei modelli più più importanti della casa automobilistica tedesca. La conferma arriva direttamente da Langer che attraverso il suo profilo su LinkedIn annunciato il momento di affrontare una nuova sfida.

Dopo oltre due decenni all’interno del Gruppo BMW e i numerosi progetti e responsabilità straordinari a cui ho avuto il piacere di lavorare, ho deciso di affrontare una nuova sfida. Da agosto entrerò a far parte di uno dei grandi player tecnologici e in ascesa al mondo. Xiaomi già affermata nel mercato della tecnologia e dell’elettronica di consumo, e con un debutto travolgente nel settore automobilistico, sta espandendo la propria attività e mi offre l’opportunità di farne parte in modo significativo. Sono molto curioso di scoprire le possibilità che mi verranno offerte per continuare a creare un futuro brillante…

POCHI DETTAGLI SUL NUOVO INCARICO

Il ruolo esatto di Langer in Xiaomi non è ancora stato chiarito. Tuttavia, data la sua esperienza nel design e la gamma di veicoli elettrici di Xiaomi che continuerà a crescere in futuro, si pensa che assumerà un ruolo importante nella divisione auto elettriche dell’azienda cinese. Non si tratta di un incarico di poco conto. Langer ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del linguaggio di design dell’elettrificazione di BMW. È stato profondamente coinvolto nella progettazione delle BMW i3 e i8 , due dei primi veicoli elettrici del marchio (i3 una BEV e i8 una PHEV), e più recentemente ha ricoperto la direzione creativa dei concept Vision Neue Klasse, che anticipano la futura direzione di BMW in termini di elettrificazione e sostenibilità.



Di fatto, Langer ha contribuito a dare forma a quasi tutte le principali concept car elettriche BMW degli ultimi anni. Più recentemente, nell’ottobre 2024, Langer è stato nominato Responsabile del Design degli interni MINI.