Volvo, vendite record a marzo 2024. Bene la nuova EX30

A marzo 2024, Volvo ha venduto 78.970 autovetture, pari ad un aumento del 25% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta di un massimo storico in termini di vendite globali in un solo mese. Questo risultato è stato possibile grazie anche al nuovo SUV EX30 che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Modello che secondo il costruttore sta ottenendo ottimi risultati di vendita.

I NUMERI DI MARZO

Entrando più nel dettaglio dei numeri di marzo, i modelli elettrificati (Plug-in ed elettriche) hanno registrato un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, arrivando a 33.558 unità vendute, che rappresentano il 42% di tutte le vendite a livello globale. I modelli completamente elettrici hanno costituito il 23% di tutte le vendite del mese di marzo.

Guardando al periodo gennaio-marzo 2024, sono state di 182.687 vetture vendute a livello globale, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023.

In Europa, le vendite sono salite del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 39.756 vetture. I modelli elettrificati hanno registrato un tasso di crescita analogo, pari al 34%, per un totale di 24.856 unità vendute. Le vendite di auto elettrificate hanno inciso per il 63% sul totale delle autovetture consegnate in Europa nel mese di marzo.

Bene anche il risultato degli Stati Uniti dove sono state vendute 15.315 unità, segnando un aumento del 50% rispetto a marzo 2023. Le vendite di auto elettrificate sono cresciute del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e rappresentano il 24% di tutte le auto consegnate.

Passiamo alla Cina dove sono state vendute 14.005 vetture, pari ad un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di marzo sono stati venduti 1.039 modelli elettrificati in Cina, in calo del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il modello Volvo più venduto a marzo 2024? La Volvo XC60 con un totale di 22.402 esemplari (2023: 18.090), seguita dalla XC40 con vendite complessive di 20.557 unità (2023: 20.556) e dalla XC90 con 10.826 (2023: 9.828).