Volkswagen Touareg: potrebbe tornare come EV di alta gamma

In produzione dal 2002 attraverso tre generazioni, la Volkswagen Touareg si appresta a uscire dal mercato nel corso del 2026 per consentire al marchio tedesco di concentrarsi su modelli dai volumi di vendita più elevati.

Una nuova generazione elettrica

Il pensionamento del modello attuale, comunque, non segnerà la fine definitiva del modello, anche se nell’immediato non è previsto un sostituto. Martin Sander, responsabile delle vendite di Volkswagen, ha infatti confermato che il costruttore sta studiando la possibilità di sviluppare una nuova generazione, che sarà completamente elettrica. L’obiettivo è colmare il vuoto lasciato dal modello attuale con una proposta equivalente in termini di contenuti di fascia alta, che andrebbe ad occupare il vertice della gamma a zero emissioni ID.

Per chi non vuole ostentare

La strategia di Volkswagen punta ad una nicchia di mercato specifica, vale a dire quella dei SUV sub-premium, cioè con caratteristiche da alto di gamma ma con un marchio non premium. Il target di riferimento sono persone facoltose che cercano concretezza e vogliono mantenere un basso profilo, ma senza rinunciare a design, spazio e caratteristiche di livello superiore. Questa tipologia di clienti non acquisterebbe una Porsche Macan o un’Audi Q5 – pur permettendoselo – per non ostentare la propria posizione sociale, mentre una Volkswagen Touareg offrirebbe il giusto equilibrio tra qualità e discrezione.

Piattaforma elettrica SSP

Il progetto è ancora in fase di valutazione ma, se confermata, la futura “ID Touareg” dovrebbe rimanere un SUV di grandi dimensioni, dato che questa carrozzeria è quella più adatta al segmento di riferimento. Il nuovo modello dovrebbe nascere sulla piattaforma avanzata SSP (l’unica per tutte le elettriche del marchio) e potrebbe arrivare dopo la futura ID Golf elettrica. Come accaduto nelle generazioni precedenti, la nuova Touareg elettrica condividerà alcune delle sue tecnologie e componenti con la Q6 e-tron e la Macan, ma non la piattaforma dato che queste ultime sono basate sulla più raffinata PPE del Gruppo Volkswagen.