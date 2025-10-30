Cerca

Volkswagen: crescono le vendite ma calano i ricavi

Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo regge sul piano commerciale, ma subisce l’impatto di dazi, ristrutturazioni e flessioni in alcuni mercati chiave.

Volkswagen: crescono le vendite ma calano i ricavi
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 30 ott 2025

Che il settore automotive, tra tensioni geopolitiche, aumento dei costi e cambiamenti normativi, stia affrontando un periodo di grandi incertezze non è una novità. È invece interessante registrare come tutto questo impatti sui bilanci delle case automobilistiche, in modo particolare dei gruppi automobilistici europei. Dopo i dati diffusi da Mercedes-Benz, che ha registrato un calo dell’utile operativo del 70% nel terzo trimestre nonostante la crescita dei modelli di fascia alta, anche Volkswagen Group presenta un quadro articolato. Le vendite sono in crescita, in modo particolare quelle per i modelli elettrici, ma cala la redditività a causa dei dazi e delle ristrutturazioni interne.

I dati finanziari di Volkswagen

ingrandisci immagine

I dati finanziari restituiscono un quadro a due velocità. Da un lato, le vendite globali hanno raggiunto i 6,6 milioni di unità, segnando una lieve crescita rispetto allo stesso periodo del 2024. Dall’altro, il risultato operativo è calato del 58%, passando da 12,8 a 5,4 miliardi di euro, con un margine sceso al 2,3%.

La flessione registrata da Volkswagen è dovuta principalmente all’aumento dei dazi, soprattutto negli Stati Uniti, alla revisione della gamma Porsche e alla svalutazione del valore del marchio. Questi elementi pesano per circa 7,5 miliardi di euro tanto che, senza questi costi, il margine operativo sarebbe del 5,4%, un risultato comunque positivo considerando la situazione economica globale.

Il fatturato complessivo ha superato i 238 miliardi di euro, con una crescita dell’1% su base annua. Il settore che ha mostrato la maggiore dinamicità è quella dei veicoli elettrici, in particolare in Europa occidentale. Qui, gli ordini di auto a batteria sono aumentati del 64%, arrivando a rappresentare il 22% degli ordini. Un risultato che premia l’offensiva prodotto del Gruppo, pur incidendo sulla redditività a causa dei margini inferiori di questi modelli rispetto a quelli tradizionali.

I mercati di riferimento

ingrandisci immagine

Volkswagen ha registrato una forte espansione in Sud America, Europa centrale e orientale, mentre ha subito cali significativi in Cina e Nord America. Guardando ai singoli marchi, il Core Brand Group (che comprende Volkswagen, Skoda, SEAT e CUPRA) ha mantenuto stabile la propria marginalità al 4,4%, sostenuta da un controllo attento dei costi. Skoda si conferma uno dei marchi più redditizi del gruppo, mentre Seat, Cupra e i veicoli commerciali Volkswagen sono leggermente al di sotto rispetto ai risultati del 2024.

Più complessa la situazione del Progressive Brand Group, che include marchi come Audi e Bentley. In questo caso, la marginalità è scesa al 3,2%, con un risultato operativo di 1,6 miliardi, penalizzato dal posticipo dello sviluppo di una nuova piattaforma elettrica per il segmento D e dai costi legati alla regolamentazione sulle emissioni. Ancora più difficile il quadro per Porsche, che ha visto calare le consegne dell’11%. Il marchio ha chiuso i nove mesi con una perdita operativa di 228 milioni di euro, influenzata dal rallentamento del mercato cinese, dall’aumento dei costi di produzione e dalla riconfigurazione delle attività legate alle batterie.

Per il 2025, la previsione resta cauta. I ricavi sono attesi in linea con quelli dell’anno precedente, mentre il margine operativo dovrebbe stabilizzarsi tra il 2 e il 3%.

Ti potrebbe interessare:
45
Incentivi auto 2025, le offerte Volkswagen per ID.3 e ID.4: doppio bonus
Offerte e Promozioni
60
Volkswagen riduce la produzione di auto elettriche in Germania
Mercato
25
Volkswagen Super Hybrid Days: Porte Aperte e bonus fino a 7.000 euro sul Super Ibrido
Mercato Auto
44
Volkswagen ID. Lupo, la scommessa per una city car elettrica da 20.000 euro per sfidare le cinesi
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.