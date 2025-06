Volkswagen celebra i 50 anni della GTI con una versione speciale e due Clubsport

In casa Volkswagen (e per tutti gli appassionati) cresce l’attesa per venerdì prossimo: il 20 giugno, infatti, in occasione della 24 Ore del Nürburgring, la casa automobilistica tedesca presenterà ufficialmente la nuova Golf GTI EDITION 50, la versione celebrativa per i 50 anni dello storico modello (l’anniversario sarà il prossimo anno). Tanti gli aspetti interessanti di un modello che ha già fatto parlare di sé stabilendo il tempo record di 07:46:13 sul circuito del Nürburgring, diventando il modello di serie più veloce di sempre del marchio Volkswagen.

Golf GTI Clubsport 24h: la transizione energetica entra nel motorsport

Alla 24 Ore del Nürburgring, in programma da giovedì 19 giugno a domenica 22,nella classe AT3 riservata ai

Rispetto alla versione dello scorso anno (che ha consentito a Volkswagen di ottenere il primo posto nella classe AT3), la Golf GTI Clubsport 24h in gara quest’anno presenta diverse novità tecniche. Innanzitutto, la potenza è stata incrementata di circa 50 CV per compensare l’aumento di peso imposto dal nuovo regolamento, mentre l’aerodinamica è stata ottimizzata riducendo la resistenza e migliorando il carico grazie a una nuova configurazione dell’ala posteriore. Anche il baricentro è stato abbassato e la distribuzione dei pesi perfezionata tramite componenti alleggeriti, aumentando così l’efficienza e la stabilità in gara.

Tra gli aspetti più interessanti della Golf GTI Clubsport 24h c’è l’utilizzo di carburanti alternativi ad alte prestazioni. Per la prima volta, infatti, due vetture GTI da corsa parteciperanno alla competizione utilizzando il bioetanolo Shell E20, che consente di ridurre significativamente le emissioni di CO2 senza per questo sacrificare la potenza.

Infatti, il motore raggiunge i 397 CV grazie a un’ottimizzazione tecnica che compensa l’aumento di peso imposto dal nuovo regolamento. Questa scelta non è solo una sperimentazione tecnica, ma rappresenta un chiaro segnale della direzione futura delle corse. L’obiettivo di molte case automobilistiche – come abbiamo recentemente avuto modo di sottolineare anche parlando della Toyota GR LH2 Racing – è quello di dimostrare che la transizione energetica può entrare anche nel mondo delle competizioni sportive.



Golf GTI EDITION 50, tra passato e futuro

La Golf GTI EDITION 50, che sarà svelata in anteprima mondiale durante il weekend, verrà presentata insieme alla ID. GTI Concept, completamente elettrica e alla nuova Golf R. La Golf GTI EDITION 50 rappresenta molto più di un’edizione speciale. È infatti un simbolo di continuità con il passato, ma anche un elemento di transizione. Pur non essendo ancora noti i dettagli su potenza, design e dotazioni, è già stato dichiarato che sarà la GTI di serie più potente mai costruita, lasciando intendere un ulteriore miglioramento delle prestazioni.



Questo modello non punta solo sulla forza del motore, ma anche e soprattutto. La scelta di presentarla durante la 24 Ore del Nürburgring è infatti evocativa, essendo questo un evento iconico per gli appassionati della guida sportiva.