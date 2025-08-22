Viaggio on the road in Europa a settembre con il noleggio auto di Auto Europe

Cerca

Una settimana per scoprire la bellezza dei Pirenei spagnoli, i villaggi da fiaba della Cornovaglia oppure per completare l’itinerario classico che da Lisbona conduce a Porto. Se anche voi state organizzando un viaggio on the road in Europa nella prima metà del mese di settembre, vi segnaliamo le tariffe della compagnia di autonoleggio Auto Europe, con cui potete risparmiare in maniera significativa.

Attiva da più di 70 anni, Auto Europe vanta numerose collaborazioni con i principali noleggiatori, sia locali che internazionali. Tra i suoi principali punti di forza rientrano le tariffe altamente competitive. Un noleggio settimanale da Barcellona ad esempio costa 16 euro al giorno, da Atene 9 euro al giorno, da Bucarest perfino 2 euro al giorno.

Vai alle tariffe di Auto Europe

Alcune delle migliori proposte di Auto Europe per un viaggio on the road in Europa a settembre

Prendendo spunto dagli itinerari citati ad inizio articolo, abbiamo provato a noleggiare un’auto per 7 giorni, dal 6 al 13 settembre, negli aeroporti di Barcellona, Londra e Lisbona, scegliendo come auto un’utilitaria con cambio manuale. Ecco le tariffe proposte da Auto Europe.

Barcellona

  • 99 euro con Niza Cars
  • 109 euro con Goldcar
  • 143 euro con Keddy by Europcar

Londra

  • 141 euro con Green Motion
  • 169 euro con Keddy by Europcar
  • 189 euro con Budget

Lisbona

  • 47 euro con Centauro
  • 50 euro con Wheego
  • 58 euro con Drivalia

Inoltre, l’iscrizione ad Auto Europe tramite il form disponibile sul sito ufficiale consente di accedere a sconti esclusivi fino al 15%. Un altro vantaggio nel prenotare un noleggio auto con Auto Europe è la possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione entro 48 ore prima del ritiro dell’auto, in aggiunta all’assenza di commissioni sulla carta di credito utilizzata per il noleggio. Occorre infine sottolineare che la disponibilità del servizio sette giorni su sette e la possibilità di scegliere tra oltre 28.000 sedi di noleggio in tutto il mondo.

Vai alle tariffe di Auto Europe
