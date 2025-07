Cresce il numero dei noleggi a lungo termine (+6,6%), tra nuovi utenti e vecchie preferenze

L’ultima analisi elaborata da UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, a cui si è recentemente aggiunto anche il colosso cinese BYD, ha registrato un aumento del 6,6% nei contratti di noleggio a lungo termine nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto al primo semestre dello scorso anno. Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, sono stati stipulati complessivamente 542.353 contratti di noleggio per autovetture e fuoristrada, confermando la solidità di un settore in continua espansione.

Gli utilizzatori del servizio

Entrando più nel dettaglio del report di UNRAE si scopre come la maggior parte dei contratti (86,1%) è, mentre i, comunque in crescita rispetto al passato.

L’analisi evidenzia anche un calo della quota delle aziende non legate al settore automotive, che pur restando il primo gruppo di utilizzatori scende al 62,7% del totale con un importante calo del 10,2%. Parallelamente, le società di noleggio a breve termine hanno raddoppiato la propria incidenza passando dal 7,6% al 16,2%, grazie a un aumento dei volumi superiore al 125%. In crescita anche i dealer e i costruttori, che rappresentano ora il 4,7%, mentre i piccoli operatori NLT arrivano al 2,5%.

La durata dei contratti

Anche i privati mostrano un segnale positivo, con un incremento del 10,3% dei contratti e una durata media che si attesta sui 22 mesi. Il dato generale mostra una flessione della durata media complessiva, passata da 23 a 21 mesi. Le aziende non automotive confermano una permanenza più lunga con 24 mesi, mentre i contratti più brevi si rilevano nel noleggio a breve termine, dove la media si ferma a 9 mesi. Dealer e costruttori mantengono la soglia dei 15 mesi, mentre i piccoli operatori NLT restano sui 14.

Il tipo di auto

Molto interessanti anche le scelte sull’alimentazione dei veicoli presi a noleggio. Il, mentre la benzina domina nel breve termine e tra i dealer. I privati invece mostrano una netta preferenza per le motorizzazioni ibride, che rappresentano oltre il 30% dei contratti, e sono anche il gruppo più incline a scegliere veicoli plug-in. Leregistrano numeri più significativi solo tra i dealer e i costruttori, dove superano il 26% dei contratti. Le alimentazioni a metano e GPL restano invece ai margini in ogni categoria.

Continua il dominio dei SUV (58,5%) cui seguono le berline (29,3%) e le station wagon (10%). I SUV del segmento C sono particolarmente apprezzati da tutte le categorie di clienti, in particolare dai privati e dalle aziende. Le berline di segmento B sono invece scelte soprattutto nel breve termine e da parte dei noleggiatori tradizionali.

La geografia dei contratti di noleggio a lungo termine

Un settore che cresce e che cambia

Dal punto di vista geografico, lacontinua a guidare la classifica per numero di contratti con una quota del 28,5%, seguita da Lazio, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Piemonte e Campania.

L’analisi dei dati di UNRAE mostra come il settore del noleggio a lungo termine stia vivendo una fase di evoluzione profonda. Le aziende tradizionali restano ancora centrali, ma la loro rilevanza sta diminuendo. Di contro, invece, cresce il peso di formule più flessibili, come il noleggio a breve termine, e si rafforza la presenza dei privati, segno di un mercato che si sta aprendo a una tipologia di clientela tradizionalmente esclusa da questo tipo di mercato. Anche la minore durata dei contratti è un altro elemento importante di un cambiamento profondo per un settore che deve essere in grado di offrire formule sempre più agili e flessibili.