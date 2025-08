Tap&Tap di Trenitalia: i biglietti si acquistano dalle validatrici

Trenitalia vuole rendere molto più semplice l'acquisto dei biglietti per i treni regionali. L'azienda ha quindi dato il via ad un progetto sperimentale in Veneto che mette a disposizione dei passeggeri un nuova modalità di acquisto dei biglietti digitali per i treni regionali.

Si chiama "Tap&Tap" ed è disponibile tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.

COME FUNZIONA?

L'idea è molto semplice. Per acquistare il proprio titolo di viaggio basterà avvicinare la propria carta di pagamento contactless (oppure utilizzare quella in versione digitale presente su smartphone o smartwatch) alle validatrici presenti in stazione che sono compatibili con questo nuovo sistema. Si riconoscono in quanto presentano il pittogramma Tap&Tap. Questa procedura va fatta alla partenza prima di salire sul treno e poi alla stazione di arrivo una volta scesi dal treno.

La tariffa applicata è quella ordinaria adulti relativa alla tratta percorsa in seconda classe. Non è possibile l’acquisto di biglietti a tariffa ridotta. Non sono previste commissioni a carico del viaggiatore. Il sistema calcola la tariffa del viaggio associando il TAP IN effettuato nella stazione di partenza e il TAP OUT effettuato nella stazione di arrivo.

Opzionalmente si può registrare la propria carta di pagamento al profilo Tap&Tap nell’area riservata del sito trenitalia.com. Una volta effettuata la registrazione sarà possibile verificare in tempo reale lo stato dei TAP effettuati, visualizzare gli addebiti e verificare i costi dei viaggi e ricevere assistenza. Inoltre, si potrà sfruttare la funzione “best fare”.

In pratica, se la somma del prezzo dei biglietti singoli acquistati per la stessa tratta raggiungerà la soglia della tariffa settimanale, mensile, trimestrale o annuale, quanto speso si trasformerà in abbonamento e i viaggi successivi saranno compresi fino alla fine del periodo di riferimento.

Si deve utilizzare sempre la medesima carta di pagamento contactless per il TAP alla partenza e per il TAP all'arrivo. Ogni passeggero deve utilizzare una sua carta. Non sono previsti "acquisti multipli". Se si sale sul treno senza aver effettuato un TAP IN valido si è considerati sprovvisti del biglietto.Il sistema Tap&Tap non fornisce un biglietto vero e proprio. In caso di controllo,

Nel caso in cui nella stazione di arrivo non si effettui il TAP OUT, il sistema applica la tariffa massima prevista per la tratta Verona Porta Nuova – Venezia S. Lucia che è di 10,20 euro. Se si effettua il TAP OUT con una carta diversa da quella utilizzata per il TAP IN, il sistema dispone la chiusura di ciascuna transazione addebitando la tariffa massima prevista per quella tratta. Infatti, il sistema registra due TAP IN a cui non corrispondono i relativi TAP OUT.

La registrazione del TAP OUT deve avvenire, in ogni caso, entro le 4.30 del giorno successivo al viaggio al fine di evitare l’addebito della tariffa massima prevista per i casi di mancato TAP OUT. Se è stato effettuato il TAP IN nella stazione di partenza, ma non è possibile effettuare il TAP OUT nella stazione di arrivo perché tutte le validatrici sono fuori uso, si può contattare il Call center di Trenitalia o utilizzare la pagina del sito trenitalia.com dedicata al recupero eventi, indicando ora e stazione del mancato TAP in uscita.

Sul sito di Trenitalia sono presenti tutte le istruzioni e le informazioni sull'utilizzo di questo nuovo servizio.