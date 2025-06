Toyota accelera sull’elettrico negli USA: sette nuovi modelli in arrivo entro il 2027

Toyota e Lexus entrano nel vivo della transizione elettrica…negli Stati Uniti. Nonostante lo scetticismo di Trump sulla mobilità elettrica, Toyota e Lexus si tappano orecchie e naso e cercano di andare avanti sulla strada dell’elettrificazione. C0me? Con una mossa significativa: sette nuovi modelli completamente elettrici in arrivo sul mercato americano entro il 2027. Cinque di questi sono già stati svelati la scorsa settimana nella sede nordamericana del gruppo a Plano, in Texas. Due modelli aggiuntivi, ancora in fase di sviluppo, saranno invece prodotti direttamente negli Stati Uniti e utilizzeranno batterie di origine locale, un dettaglio cruciale per accedere agli incentivi federali previsti dall’Inflation Reduction Act.

La nuova offensiva elettrica del colosso giapponese è parte di una strategia più ampia che Toyota chiama multi-pathway, cioè un approccio a più vie che non abbandona i motori termici ma li affianca a soluzioni ibride, plug-in e full electric, lasciando la scelta finale ai consumatori. Una filosofia già evidente con la Camry e la RAV4, i due modelli più venduti del marchio, che diventano ora esclusivamente ibridi in tutte le versioni. Entrambi adottano una batteria agli ioni di litio e un motore elettrico per alleggerire il carico su quello termico, ridurre le emissioni e mantenere inalterata l’esperienza di guida e di rifornimento per gli utenti.

Tra i modelli elettrici già presentati, spiccano una(la sigla identifica la famiglia Beyond Zero di Toyota), che promette un’autonomia superiore ai 400 km, un miglioramento delle prestazioni complessive, e una nuova variante più grande, chiamata bZ Woodland, che punta al mercato dei SUV compatti. In arrivo anche una rinnovata C-HR elettrica , due modelli a marchio Lexus (l’aggiornamento del SUV RZ e una nuova berlina ES) destinati a rafforzare l’offerta premium a zero emissioni del gruppo.I dettagli sui restanti due veicoli elettrici sono ancora riservati, ma fonti vicine all’azienda lasciano intendere che almeno uno sarà un SUV a tre file, probabilmente derivato dal concept “bZ Large SUV” presentato nel 2021. La produzione avverrà con ogni probabilità, dove l’azienda sta investendo in impianti per la produzione di batterie a livello locale.

La strategia di elettrificazione del gruppo non è priva di rischi. In un contesto politico incerto, con il fronte repubblicano deciso a ridurre incentivi e a rallentare la spinta regolatoria sull’elettrico, e un’economia di scala ancora difficile per molti produttori, Toyota scommette su una crescita futura. Cooper Ericksen, vicepresidente senior della pianificazione e della strategia del marchio, ha dichiarato a Bloomberg che l’azienda non intende “rinunciare alla concorrenza” e considera il segmento EV troppo importante per restare indietro.



Tesla, intanto, continua a dominare il mercato statunitense con quasi il 50% delle vendite di veicoli elettrici e modelli più accessibili in arrivo. Ma anche General Motors, Hyundai e Kia stanno ampliando le rispettive offerte, soprattutto nei segmenti più richiesti dagli americani: crossover e SUV familiari. Toyota, con la sua nuova offensiva, intende riconquistare terreno e assicurarsi una posizione solida in un panorama che,, continua a evolversi verso l’elettrificazione.

