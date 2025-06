Nuova Nissan Leaf sta arrivando: prime foto reali della versione definitiva

La nuova Nissan Leaf sta arrivando e presto scopriremo tutti i suoi segreti visto che la presentazione si terrà nelle prossime settimane (entro la fine di giugno). Per vederla poi su strada bisognerà pazientare qualche mese in più visto che il lancio vero e proprio è previsto entro la fine dell’anno. Ne sapremo comunque molto di più presto. Intanto, la casa automobilistica ha condiviso un video che vi mostriamo in cui si parla della nuova elettrica e soprattutto si vede, anche se brevemente, la nuova Leaf nella sua veste definitiva.

ARRIVA LA TERZA GENERAZIONE DELLA LEAF

Dal momento del debutto della prima generazione, sono state vendute oltre 700 mila Leaf e secondo una stima della Casa giapponese, complessivamente hanno percorso oltre 28 miliardi di chilometri e quindi secondo Richard Candler, responsabile della strategia di prodotto globale di Nissan, hanno le idee ben chiare sulle esigenze dei clienti. L’obiettivo dellaè molto chiaro ed è quello di “offrire un’alternativa davvero credibile ai veicoli a combustione interna“.

La casa automobilistica in questo video dedicato alla nuova Leaf (ne seguiranno altri due prima della presentazione) viene sottolineato il lavoro svolto sull’aerodinamica per rendere il più efficiente possibile la vettura. Il risultato è un Cx di 0,25 per il modello destinato al mercato europeo grazie al disegno specifico delle ruote e degli specchietti. La versione per gli Stati Uniti ed il Giappone disporrà, invece, di un Cx di 0,26.

Si accenna pure ad alcuni particolari dell’abitacolo e viene confermata la presenza di un tetto panoramico dotato della tecnologia elettrocromica che permette di fare a meno di tendine parasole che possono compromettere lo spazio a disposizione della testa, soprattutto dietro. La tecnologia elettrocromica permette ai proprietari di godere di comfort tutto l’anno con il semplice tocco di un pulsante, regolando la trasparenza del vetro e la quantità di luce che entra nell’abitacolo. Inoltre, il tetto panoramico è dotato di un rivestimento riflettente che riduce l’esposizione ai raggi solari.



La nuova Nissan Leaf poggia sulladi Nissan. Al momento non sappiamo ancora nulla sui powertrain ma passate indiscrezioni parlavano di motorizzazioni con un solo propulsore elettrico e un’autonomia fino a circa 600 km.