Nuova Opel Rocks, il quadriciclo elettrico si può adesso ordinare

I quadricicli elettrici stanno trovando sempre più diffusione in Europa, soprattutto in alcuni Paesi e sono visti come mezzi molto interessanti per destreggiarsi nelle strade delle città sempre più trafficate. Nel mese di marzo Opel aveva sottoposto ad un leggero restyling la sua Opel Rocks, “gemella" della Citroen Ami. Adesso, il modello aggiornato si può ordinare. Per il momento è disponibile in Germania ma successivamente dovrebbe arrivare anche in altri Paesi del Vecchio Continente.

NUOVA OPEL ROCKS: COME CAMBIA

Le novità del leggero restyling sono ovviamente per lo più estetiche dato che la base tecnica non cambia. Adesso, il frontale presenta un Opel Vizor con finitura nera, mentre il logo Opel Blitz è di colore bianco. A tutto questo si aggiunge il nero del tetto e dei cerchi, a contrasto con i pannelli della carrozzeria nella tinta grigio chiaro. Piccoli ritocchi anche per l’abitacolo dove troviamo un nuovo volante con il logo Opel colorato di bianco. Centralmente sulla plancia è invece collocato un supporto per smartphone.



Per il resto, come detto, a livello tecnico nulla cambia. La piattaforma di tutti i quadricicli Stellantis basati sulla Citroen Ami è sempre la medesima e questo significa che troviamo un motore da 6 kW alimentato da una batteria con una capacità di 5,5 kWh che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h.

PREZZO

In attesa di una più ampia disponibilità sui mercato europeo, in Germania il nuovo quadriciclo elettrico si può ordinare al prezzo di 7.990 euro.